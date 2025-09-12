Guaratuba vai receber R$ 30 milhões para asfaltar ruas

O prefeito Mauricio Lense e a vice-prefeita Evani Justus acompanharam o anúncio dos recursos, nesta sexta-feira, em Paranaguá

Fotos: Decom PMG

Guaratuba foi contemplada com R$ 30 milhões do pacote de R$ 150 milhões em investimentos do Governo do Estado em pavimentação de ruas nos municípios do Litoral.

O Governo do Paraná realizou o anúncio nesta sexta-feira (12), em Paranaguá, no auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), com o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, representando o governador Ratinho Junior, e a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi. O prefeito Mauricio Lense e a vice-prefeita Evani Justus participaram do encontro ao lado de outras autoridades da região.

As demais cidades do Litoral receberão: R$ 10 milhões para Antonina, Guaraqueçaba e Morretes; R$ 20 milhões para Pontal do Paraná; R$ 30 milhões para Matinhos; e R$ 40 milhões para Paranaguá. O maior montante do pacote, R$ 130 milhões, faz parte do programa Asfalto Novo, Vida Nova.

Segundo o secretário Guto Silva, no primeiro mandato do governador Ratinho Junior o foco foi em obras estruturantes para o Litoral, como a Ponte de Guaratuba, a melhoria da Praia de Matinhos, a revitalização da orla do Rio Itiberê e a Ponte dos Valadares, que somaram quase R$ 2 bilhões em investimentos. Agora, a prioridade é levar infraestrutura diretamente aos bairros.

Fonte: Decom Guaratuba com informações da AEN