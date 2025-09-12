Guaratuba realiza o 4º Mutirão de Limpeza dos Rios e Praias

Concentração acontece às 7h30 do dia 20 (sábado), no letreiro da Praia Central – a inscrição é pela internet

O Instituto Guaju realiza a 4ª edição do Mutirão de Limpeza dos Rios e Praias de Guaratuba.

O local de concentração é a Praia Central, próximo ao letreiro, no final das avenidas 29 de Abril e Curitiba. O evento acontece das 8h ao meio-dia de 20 de setembro, data comemorada mundialmente.

O “World Clean Up Day”, ou Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, é um evento global que acontece anualmente no terceiro sábado de setembro.

O Instituto Guaju é uma ONG que estuda a natureza e promove a sustentabilidade. Há 17 anos, promove o Mutirão de Limpeza da Baía, geralmente no mês de junho, ação que já retirou cerca de 90 toneladas de lixo dos mangues, rios, ilhas e encostas da baía.

Os interessados em participar devem se inscrever no formulário online: docs.google.com/forms/…