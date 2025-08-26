Governo Lula vai comprar alimentos do Paraná tarifados pelos EUA

Deputado Zeca Dirceu | foto: Divulgação

O deputado Zeca Dirceu (PT) destacou nesta terça-feira (26), a decisão do governo de comprar a produção de alimentos afetados pelo aumento das tarifas dos EUA. “Nesta decisão há dois pontos muito positivos: os alimentos serão repassados à merenda das escolas, hospitais, restaurantes universitários. O segundo que atende, além das empresas que deixaram de exportar aos EUA, os agricultores familiares”, disse.

Entre os sete itens selecionados – açaí, uva, água de coco, mel, manga, pescados e castanhas -, Zeca Dirceu disse que a produção de quatro deles se expandiu no Paraná: uva, mel, manga e pescados. “A fruticultura, com indicação geográfica e certificação de origem, cresce no noroeste e norte. Somos o segundo maior produtor de mel e líder na produção e exportação de a tilápia”, aponta.

A lista dos alimentos foi publicada no Diário Oficial da União na Portaria nº 12, divulgada conjuntamente pelos ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar.

Direto do Produtor

“Outro ponto positivo: a medida já está valendo, não tem data para terminar e os alimentos serão comprados diretamente dos produtores”, completou. “Os produtores do Paraná serão amplamente atendidos com esta decisão correta do governo do presidente Lula”.

Os alimentos serão comprados pelos programas de alimentação escolar (PNAE), de aquisição de alimentos (PAA) e de compras institucionais. Para a venda, os produtores e empresas devem apresentar documentação comprovando que foram afetados pelo tarifaço. Eles devem procurar, por exemplo, governos de estados, prefeituras, instituições federais de ensino ou hospitais federais, além da Conab.

Mel, manga e tilápia

O Paraná é o segundo maior produtor nacional de mel. Cidades da região oeste, além de Arapoti, Ortigueira e Prudentópolis são pólos de produção. Nos primeiros três meses do ano, o estado produziu 1.641 toneladas de mel e US$ 5.251 milhões. O principal destino é os EUA que adquiriram 85,7% do volume exportado no período, seguido de Canadá e Alemanha.

A manga é a principal fruta exportada pelo país. No Paraná, a cidade de Uraí, na região norte, se destaca como a maior produtora do estado, graças à força da agricultura familiar. Das 37 espécies de frutas cultivadas no Paraná, 23 são exploradas no núcleo de Jacarezinho. A goiaba, o morango, o maracujá, o abacate e a uva são as principais espécies em densidade econômica, respondendo por 46,7% de toda a renda gerada pela atividade na região.

Em 2024 o Brasil exportou 53,8 mil toneladas de pescado e arrecadou US$ 272,9 milhões. De tilápia foram 10,8 mil toneladas. O Paraná foi responsável por enviar 7,6 mil toneladas – o que representa 70,3% do total nacional – a um custo de US$ 34,6 milhões. Entre os 27 países que compraram o peixe paranaense no ano passado, o destaque são os EUA, com 7,4 mil toneladas. As cidades de Nova Aurora, Toledo, Cafelândia e Palotina, no oeste, e Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, no norte, são as maiores produtoras de tilápia no estado.