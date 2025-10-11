Inscrições para 30 vagas do Mais Médicos Especialistas no Paraná seguem até este domingo

Médicos podem se inscrever na segunda chamada do programa, que visa reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS

Foto: MS/Divulgação

O Ministério da Saúde está com inscrições abertas até o próximo domingo (12) para a segunda chamada do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas para ampliar o acesso a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). No Paraná, estão disponíveis 30 vagas para cadastro reserva em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública.

O programa do governo federal, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, permite que os médicos indiquem os locais onde desejam atuar, entre quase três mil postos de serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de saúde. disponíveis em todo o país.

Leia a matéria completa