Estão abertas as inscrições para o encontro de ministérios e órgãos federais com prefeitos, vereadores e gestores paranaenses em Foz do Iguaçu, nos dias 30 e 31 de outubro

Ministra Gleisi coordena programa | foto: Ascom/SRI

A cidade de Foz do Iguaçu será sede da Caravana Federativa, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro, reunindo ministérios e órgãos do Governo Federal para atender prefeitos, prefeitas, vereadores e gestores municipais.

Os interessados devem garantir as inscrições no portal federativo.

Coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e sua Secretaria Especial de Assuntos Federativos (SEAF), a iniciativa tem como objetivo aproximar o Governo Federal dos municípios, facilitando o acesso a programas, convênios e políticas públicas.

A ministra Gleisi Hoffmann reforçou o convite às lideranças do Paraná. “Será uma grande oportunidade para tirar dúvidas, avançar na execução de convênios e conhecer melhor os programas disponíveis para os municípios.”

Durante o evento, diversos ministérios estarão presentes em mais de 50 estandes, prestando atendimentos diretos, além de oficinas temáticas, reuniões federativas. O Fórum da Participação Social com a presença de movimentos sociais é outra novidade, ampliando o alcance e o impacto das ações e programas federais.

Criadas em 2023 pelo governo Lula, as Caravanas Federativas já passaram por vários estados — entre eles Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Tocantins, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul — e se consolidaram como uma ação de integração federativa e fortalecimento da gestão pública.

As duas últimas edições, realizadas no Rio Grande do Norte e no Maranhão, reuniram mais de 8,5 mil participantes e registraram mais de 9 mil atendimentos, com a presença de 96% dos municípios dos dois estados.

Sob a liderança da ministra Gleisi Hoffmann, a caravana chega ao Paraná, reforçando o compromisso do governo Lula com o diálogo federativo, a transparência e o desenvolvimento regional. “Nosso objetivo é aproximar o governo federal das prefeituras e da população, garantindo que os programas cheguem aonde mais são necessários. As Caravanas Federativas são um exemplo de governo que ouve, acolhe e trabalha junto pelo povo”, afirmou a ministra.