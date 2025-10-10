Governo vai pavimentar em concreto 15 ruas próximas ao Porto de Paranaguá

Convênio permitirá a troca do revestimento asfáltico por pavimento de concreto armado em 15 ruas da cidade, totalizando seis quilômetros de extensão e 71,6 mil metros quadrados de área

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O governador Ratinho Junior autorizou nesta quinta-feira (9) a celebração de um convênio entre o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL), e a Prefeitura de Paranaguá para o investimento de R$ 35,7 milhões na pavimentação em concreto de diversas vias urbanas próximas ao Porto de Paranaguá. O projeto foi doado pela Portos do Paraná em parceria com as empresas locais Rocha e Fertipar.

A assinatura ocorreu durante a solenidade de entrega de 212 títulos de propriedade rural no município, que contou com investimento de R$ 455 mil do governo estadual. Na ocasião, o governador também destinou R$ 26 milhões em máquinas de linha amarela para as sete cidades que integram a Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa).

“O nosso Porto de Paranaguá vive um momento maravilhoso, sendo eleito por seis vezes consecutivas o porto mais eficiente do Brasil, e por isso vamos revitalizar todo o entorno da região portuária em concreto. Isso vai atender a logística dos caminhões que chegam aqui com mais eficiência”, disse o governador.

Segundo ele, os investimentos complementam o que é feito com o Moegão, maior obra portuária em andamento do País. “São projetos que trazem mais comodidade para a população. O Moegão vai diminuir a travessia dos trens e facilitar a vida dos moradores que moram dos dois lados dos trilhos”, detalhou.

A Portos do Paraná foi responsável em intermediar o projeto de obras realizado por empresas portuárias, que foi entregue para a Prefeitura de Paranaguá. “Hoje essas vias são em paralelepípedo, todas irregulares, por onde passam muitos veículos e caminhões que atendem os terminais privados. Com as melhorias, geramos mais eficiência na movimentação, reduzimos a manutenção e possíveis quebras dos automóveis que transitam na região”, analisou o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo.

O convênio entre a SEIL e a Prefeitura de Paranaguá permitirá a troca do revestimento asfáltico por pavimento de concreto armado em 15 ruas da cidade, totalizando seis quilômetros de extensão e 71,6 mil metros quadrados de área. As vias contempladas são: Professor Décio, Xavier da Silva, Frei José Thomaz, Avenida Gabriel de Lara, Francisco Machado, Nestor Victor, Comendador Correia Junior, Soares Gomes, Conselheiro Correa, Manoel Pereira, Barão do Rio Branco, Manoel Bonifácio, Maria Cândida Souza Lobo, Baronesa do Cerro Azul e Marechal Floriano.

“Dessa forma, a gente traz mobilidade e logística para o porto, mas também diminui cruzamentos e interferências viárias em Paranaguá. O uso do concreto é uma escolha definitiva, duradoura e que o Paraná tem adotado como modelo para o Brasil”, analisa o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Ele também destacou que a cidade litorânea terá um dos maiores programas de investimentos, a partir da concessão do Lote 2 das rodovias. “A partir deste ano iniciaremos obras que vão trazer mobilidade e segurança para quem mora aqui”, adiantou.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, ressaltou a importância da obra para o escoamento da produção e o desenvolvimento da cidade. “A gente sabe que o caminhoneiro, aquele que trabalha na rua todo dia, precisa de uma pavimentação melhorada para cuidar do seu equipamento. Estamos muito satisfeitos e o governo estadual está sempre muito atento e pronto para atender as necessidades dos municípios”, disse.

Atualmente, a Portos do Paraná e o Governo do Estado já aplicaram R$ 28,4 milhões na revitalização e troca de pavimentos em diversas ruas de Paranaguá e Antonina, reforçando o compromisso com a infraestrutura do Litoral.

Licitação

A Prefeitura de Paranaguá finalizou a tramitação necessária para a entrega do projeto ao Estado e, com isso, recebeu a autorização para a celebração do convênio. Com o documento assinado, o município poderá dar sequência às etapas de licitação e contratação da empresa responsável pela execução das obras, o que deve ocorrer nas próximas semanas.

Fonte: AEN/GCom Portos do Paraná