Guto Silva comemora liderança do Paraná como Estado com maior caixa livre do Brasil

Estado tem R$ 10,5 bilhões disponíveis para novos investimentos e lidera ranking nacional de solvência fiscal

Foto: Divulgação Secid/PR

O secretário das Cidades, Guto Silva, destacou o desempenho fiscal do Paraná, que registrou R$ 10,5 bilhões de caixa livre em janeiro de 2026 — o maior volume do Brasil para novos investimentos. Os dados constam de um levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda, divulgado na quinta-feira (19). O valor é praticamente o dobro do segundo colocado, São Paulo (R$ 5,9 bilhões), e supera ainda Paraíba (R$ 4 bilhões) e Santa Catarina (R$ 3,9 bilhões). O estudo também aponta que o Paraná está entre os poucos estados com mais recursos em caixa do que dívidas.

Segundo Guto Silva, o resultado é reflexo de gestão e planejamento, além de escolhas que priorizam o equilíbrio das contas públicas. No último ano, o Governo do Estado anunciou um corte de gastos não essenciais. Foram feitos ajustes para reduzir viagens e despesas do dia a dia na busca pela manutenção do equilíbrio fiscal. “O resultado positivo significa boa gestão, escolhas corretas e zelo com o dinheiro público. Então, o Paraná está dando show em equilíbrio fiscal, em contas organizadas, para que a gente possa realizar os investimentos que acontecem em todo o Estado”, afirmou.

Guto acrescentou que o cenário fiscal permite ampliar investimentos em todas as regiões. “Nosso Estado se transformou em um grande canteiro de obras, fruto de coragem, de boa gestão e de planejamento, que permite ao Paraná apresentar esses números que realmente são extraordinários.” Com essa margem, o Estado amplia a capacidade de honrar compromissos, manter o equilíbrio fiscal e abrir espaço para políticas públicas sem aumento de tributos. Em janeiro de 2026, foram empenhados mais de R$ 776 milhões em investimentos, o maior volume já registrado para o mês, 181% acima do recorde anterior, de 2025 (R$ 276 milhões). Em comparação com 2019 (R$ 32 milhões), o crescimento é superior a 24 vezes.

Entre os inúmeros programas estruturantes viabilizados por esse cenário estão iniciativas da Secretaria das Cidades, como o Asfalto Novo Vida Nova e o Ilumina Paraná. O Asfalto Novo, Vida Nova já entregou quinhentos quilômetros de pavimento novo e transformou mais de 4 mil ruas. Com investimento de R$ 5,8 bilhões, o programa prevê beneficiar mais de 11 milhões de habitantes nos 399 municípios, que passarão a ter 100% das vias urbanas pavimentadas.

Outro programa de destaque, fonte de investimento do Governo Estadual, é o Ilumina Paraná. A iniciativa já tem ajudado o Estado a alcançar mais de 75% da iluminação pública em LED, com maior durabilidade e economia, reduzindo em até 60% o consumo de energia e aumentando a segurança com iluminação mais clara. Além disso, o sistema é quase 100% reciclável.