Grande Reserva Mata Atlântica vence Prêmio Nacional do Turismo 2025

Prêmio reconhece o modelo de governança da Grande Reserva Mata Atlântica e reforça sua liderança em turismo sustentável, produção de natureza, inovação e articulação de atores e territórios de natureza no país

Fotos: André Zímmerer / Ministério do Turismo.

A Grande Reserva Mata Atlântica — maior área contínua de Mata Atlântica do país, com quase 3 milhões de hectares protegidos do bioma entre os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo — foi anunciada, nesta quarta-feira (3), em Brasília, como vencedora do Prêmio Nacional do Turismo 2025, na categoria Governança e Gestão do Turismo. A premiação, considerada o “Oscar” do turismo brasileiro, é concedida pelo Ministério do Turismo a iniciativas que impulsionam inovação, inclusão social e modelos qualificados de desenvolvimento sustentável.

O prêmio foi recebido por Luiza Silva, turismóloga integrante e embaixadora da Grande Reserva Mata Atlântica em Santa Catarina, que representou a iniciativa na cerimônia. Para 2025, o Ministério selecionou iniciativas de oito categorias que vêm transformando o setor por meio de práticas inspiradoras, articuladas e comprometidas com a valorização dos destinos brasileiros.

“Mais uma vez, a Grande Reserva Mata Atlântica é reconhecida por iniciativas que conectam turismo responsável, produção de natureza e valorização das nossas áreas naturais. É muito simbólico ver esse território sendo premiado novamente por um trabalho que mantém a Mata Atlântica em pé e viva. Este resultado pertence a todos nós!”, celebrou Luiza.

O reconhecimento reforça a consistência da Rede de Portais, metodologia colaborativa que soma mais de mil integrantes atualmente e estrutura a governança da Grande Reserva Mata Atlântica. Trata-se de uma plataforma horizontal, voluntária e multissetorial que conecta pessoas, instituições públicas, empresas privadas e organizações da sociedade civil nos três estados do território. O propósito central é claro: Ser reconhecida nacional e internacionalmente como destino turístico pautado na conservação da natureza e valorização cultural e histórica, um destino turístico tão importante quanto o Pantanal e a Amazônia.

Segundo Marcos Cruz, coordenador da Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica, o prêmio evidencia a força do território como referência nacional e internacional.

“A Grande Reserva Mata Atlântica consolidou uma governança capaz de integrar ecoturismo responsável, diversidade cultural, patrimônio histórico e fortalecimento de economias locais. Esse reconhecimento amplia a visibilidade do território e reforça nosso papel como modelo para destinos que buscam alinhar conservação da natureza e desenvolvimento. É a comprovação de que a articulação em rede é um caminho consistente e transformador”, completa.

Grande Reserva Mata Atlântica como referência nacional

A conquista no Prêmio Nacional do Turismo 2025 se soma a uma sequência de reconhecimentos estratégicos que elevaram a iniciativa a um novo patamar de visibilidade e credibilidade no setor. Cada premiação destaca uma dimensão diferente do trabalho realizado no território — sustentabilidade, inovação, governança e impacto territorial — compondo um conjunto coerente que legitima a Grande Reserva Mata Atlântica como referência no Brasil.

• Prêmio Braztoa de Sustentabilidade(2023)

O reconhecimento da Braztoa, uma das principais entidades do turismo brasileiro, destacou a capacidade da iniciativa de articular conservação da natureza, geração de renda e fortalecimento de destinos locais por meio da Rede de Portais. A premiação reafirmou o caráter inovador e colaborativo da metodologia adotada, que integra diferentes municípios, empreendedores e instituições em torno de um posicionamento comum.

• Prêmio WTM Latin America(2024)

Durante o principal evento de turismo da América Latina, a Grande Reserva Mata Atlântica foi premiada pela inovação no seu modelo integrado de destino. O reconhecimento ampliou a visibilidade internacional do território e consolidou sua inserção nas principais tendências globais — como turismo regenerativo, experiências de natureza e economia baseada na produção de natureza — fortalecendo a competitividade do Brasil nesse segmento.

• Prêmio Nacional do Turismo(2025)

O prêmio deste ano, na categoria Governança e Gestão do Turismo, coroa o avanço institucional da iniciativa ao reconhecer o modelo de governança horizontal, voluntário e multissetorial que sustenta todo o trabalho da Grande Reserva Mata Atlântica. A conquista valida a capacidade de articulação territorial, a consistência das ações de longo prazo e o impacto real na qualificação do turismo em três estados.

Com esses três reconhecimentos consecutivos, a iniciativa alcança o que pode ser chamado de “tríplice coroa do turismo sustentável no Brasil”, um marco que evidencia a consistência da visão adotada e a relevância do território para as agendas contemporâneas de natureza, cultura e desenvolvimento regional.

Segundo Ricardo Borges, coordenador de comunicação e parcerias estratégicas da Grande Reserva, essas premiações reconhecem a maturidade de um modelo que vem sendo construído de forma conjunta há oito anos.

“Estes prêmios chancelam a qualidade da nossa governança e demonstram que a atuação em rede é capaz de gerar mudanças profundas em toda esta região, consolidando a Grande Reserva como uma iniciativa de sucesso, replicável em outros territórios nacionais que contem com características similares. O Brasil possui um dos maiores patrimônios naturais, culturais e históricos do mundo e a produção de natureza é nosso grande potencial econômico.”, diz.

Para Juliane Freitas, gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário — apoiadora da Grande Reserva —, a premiação reforça a importância do turismo de natureza como estratégia de adaptação climática no Brasil. “A Grande Reserva Mata Atlântica é um destino de turismo de natureza que incorpora a lente climática como estratégia frente aos eventos climáticos extremos. É fundamental que, cada vez mais, tenhamos destinos turísticos adaptados e que a natureza faça parte da solução”.

Reconhecimento em rede: Palmitolândia também é premiada

A celebração foi ainda maior com a conquista da Palmitolândia, integrante da Grande Reserva Mata Atlântica em São Paulo, vencedora na categoria Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. O resultado reforça como o território vem estimulando iniciativas inovadoras que conectam conservação da natureza, economia local e experiências de viagem responsáveis.

Para Gabriela Rodrigues, proprietária da Fazenda Palmitolândia, em Iporanga (SP), o prêmio simboliza uma conquista construída coletivamente.

“O ‘Oscar do Turismo’ é nosso — da Palmitolândia, da Grande Reserva Mata Atlântica e dessa grande rede de amigos do turismo que se formou ao redor do nosso trabalho. A Palmitolândia é um projeto de vida, que nasceu da paixão por mostrar que o palmito existe porque a Mata Atlântica está em pé. Dividir esse palco novamente com a Grande Reserva, como já aconteceu há alguns anos no Prêmio Braztoa, é motivo de enorme orgulho e satisfação. Somos parte de uma articulação que nos ensinou a ‘produzir natureza’, a olhar para a floresta e para o palmito como algo que vai muito além da salada. Nós já fazíamos isso, mas de forma pontual — a Grande Reserva nos ajudou a ampliar esse olhar e a transformar isso em propósito”.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa que une diversos atores para desenvolver ações de turismo sustentável na maior área contínua de Mata Atlântica do mundo, com quase 3 milhões de hectares conservados entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Reconhecida nacional e internacionalmente, a iniciativa promove o ecoturismo responsável, integrando o patrimônio natural, cultural e histórico desse território único.

Texto: Claudia Guadagnin