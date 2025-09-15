Sabor é destino na Grande Reserva Mata Atlântica: confira experiências gastronômicas

Com campanha sazonal, território promove turismo de natureza aliado a ingredientes locais e à criatividade de chefs que valorizam a cultura alimentar da Mata Atlântica

Enquanto as temperaturas mais frias e amenas ainda convidam ao aconchego, a Grande Reserva Mata Atlântica reforça o convite para que visitantes aproveitem o território também conhecendo seus sabores. A Campanha de Inverno da Grande Reserva, com o tema, “Grande Reserva de Sabores” chegou à 5ª edição com o objetivo de fortalecer o turismo de natureza durante a baixa temporada e valorizar os saberes e ingredientes que tornam a gastronomia local única e diferenciada.

Paraná:

Da serra ao litoral, a região reúne experiências gastronômicas que conectam conservação da natureza, identidade e hospitalidade. Em Morretes (PR), o Ekôa Park também reforça o compromisso com a preservação da Mata Atlântica por meio da gastronomia.

Desde março deste ano, o restaurante OKA Gastronomia, localizado dentro do parque, passou a oferecer um cardápio à base de plantas, com foco em ingredientes regionais, sazonais e cultivados de forma consciente. Criado pelos chefs Alice Novaes e Rodrigo Charello, o novo menu valoriza sabores como banana-da-terra e jaca, além das “Tigelas da Felicidade” — Buddha Bowls compostos por alimentos frescos e integrais, criados e reformulados por Alice, assim como algumas sobremesas nova focadas nos ingredientes brasileiros, como o cumaru e as frutas nativas da Mata Atlântica. Já Rodrigo, reformulou os pratos com proteína animal e também priorizou os ingredientes locais e o peixe da empresa “Olha o Peixe!”, que valoriza a pesca artesanal.

A proposta do Ekôa, portanto, alia nutrição, sabor e respeito à natureza. “Queremos que os visitantes se conectem ainda mais com a essência do Ekôa por meio da culinária”, destaca Charello. Segundo Alice Nogueira Novaes, diretora de desenvolvimento gastronômico do parque, a reformulação busca inspirar escolhas mais conscientes e integrar a saúde das pessoas com a conservação da biodiversidade.

Já em Tijucas do Sul (PR), o restaurante do Recanto Saltinho aquece os mais dias frios com o escondidinho de pinhão com batata salsa, prato que celebra o pinhão, semente tradicionalmente consumida nos meses frios e símbolo da cultura alimentar da região sul.

Outro destaque é a chef Karla Manfredini, idealizadora da Casa do Mangue, em Antonina (PR). Com alma caiçara e compromisso com a valorização da cultura local, Karla transforma a tradicional bala de banana com indicação geográfica em receitas afetivas e inovadoras. Atualmente, são 41 receitas desenvolvidas com a iguaria. Ela lidera o projeto Conexão e Partilha, que já distribuiu mais de 14 receitas com o ingrediente para comércios do Paraná e de outros estados — como a Loius&Marchesini e o Mimosear Café de Antonina, o Bar Quermesse (Curitiba), Vila Mandeli (Matinhos), Bebedouro Bar e Fogo (Belo Horizonte) e Anastácia Café (Morretes).

Para quem estiver em passeio por Antonina, também vale provar os Bolinhos Serra do Mar — pequenas porções de 30g, ideais para compartilhar. Eles podem ser encontrados no trailer da marca ou no restaurante Brisa do Mar. Quem quiser, ainda pode visitar a fábrica da Bolinhos, que fica no bairro Jardim Maria Luiza, e conhecer todo o processo de produção dos produtos.

No litoral do Paraná, para quem vai à Pontal do Paraná desde Curitiba, logo após a ponte sobre o Rio Guaraguaçu está o Café Caiçara da Dona Conceição, que também representa uma experiência autêntica de turismo de base comunitária e valorização da cultura local. Fundado em 2007 como alternativa de renda familiar, o espaço cresceu com o propósito de resgatar os saberes alimentares da tradição caiçara. Entre bolos de banana com castanha-do-pará, empadões de palmito com legumes, pães coloridos com ingredientes naturais (como beterraba e abóbora), tortas salgadas, geleias artesanais e cafés coados, o cardápio é uma celebração de sabores afetivos e biodiversidade regional. Os atendimentos são feitos sob agendamento, em formato acolhedor para grupos, e incluem também almoços típicos com alimentos frescos e sazonais. Mais do que uma refeição, a visita ao Café Caiçara é um convite à escuta de histórias, ao fortalecimento da economia local e à construção de laços com o território da Mata Atlântica.

Santa Catarina:

Em Campo Alegre (SC), a boa mesa também é celebrada com afeto, técnica e ingredientes da estação na Casa Quintal Pizza, localizada na Rua Benjamin Constant, nº 667, no centro da cidade. Em um ambiente acolhedor e intimista, o restaurante serve pizzas no estilo clássico italiano, com massa de longa fermentação, valorizando produtos locais e sazonais. Neste inverno, o cardápio ganha sabores que remetem à floresta, como a pizza de pinhão e a pizza de erva-mate, combinação inusitada e regional que conquista pelo aroma e originalidade. O atendimento ocorre de quinta a sábado, a partir das 18h, com música ao vivo aos sábados e serviço à la carte. Também é possível agendar eventos especiais no espaço, que une gastronomia artesanal e atmosfera natural da Grande Reserva.

São Paulo:

Para quem explora o interior do estado de São Paulo, no Portal da Mata Atlântica, o Instituto Terra Luminous, em Juquitiba (SP), realiza uma verdadeira imersão sensorial na Mata Atlântica com seu Festival de Inverno. O almoço vegano biorregional, criado por Glenn Suba, apresenta um buffet diverso e criativo com pratos como lasanha biodiversa sem massa, feita com folhas de palmito, taioba, berinjela e abobrinha, além de shitake recheado, moqueca e bobó vegana, e strogonoff vegano de cogumelos e palmito, arroz com sementes, saladas tropicais e sobremesas com sucos e chás naturais. A experiência é acompanhada por uma caminhada guiada pela mata e visita à ecovila, reunindo gastronomia, natureza e reconexão.

Outra iniciativa que enriquece o roteiro gastronômico da Grande Reserva Mata Atlântica é a Palmitolândia, localizada na Estrada Municipal de Iporanga à Barra do Turvo, em Iporanga/SP, a marca transforma o palmito em protagonista de pratos criativos, nutritivos e conectados com a floresta. Utilizando palmito pupunha cultivado de forma sustentável, oferece uma linha diversa de receitas como a lasanha de palmito com cogumelos ou à bolonhesa, o macarrão de palmito com molho de shimeji e shitake, o nhoque de palmito com molho da floresta e o surpreendente “Cavernoso” — um palmito inteiro envolto em queijo e coberto com uma manta de carne. Entre as opções veganas, estão o strogonoff de palmito, o strudel e o sorvete de pupunha com calda de juçara, que combinam criatividade com ingredientes nativos e reforçam o elo entre gastronomia e conservação da Mata Atlântica. Entre as opções veganas estão o sushi e o kibe de palmito, o strogonoff de palmito, o strudel com geleia de palmito, o sorvete de pupunha com calda

Em Iporanga (SP), o destaque é o Restaurante Casarão, referência em alta gastronomia na floresta. Entre os pratos autorais e elaborados, brilham a delicada Trouxinha de Taioba e o nhoque artesanal, que expressam o potencial da culinária de floresta em interpretações refinadas e contemporâneas. Já em Ilha Comprida (SP), o restaurante Manjuba & Cia celebra os sabores do litoral com receitas que exaltam a cultura caiçara e os ingredientes frescos do mar. O ambiente acolhedor e a cozinha generosa tornam o local uma parada obrigatória para quem deseja saborear a tradição à beira-mar, em conexão direta com a biodiversidade da costa da Grande Reserva.

A campanha de inverno da Grande Reserva Mata Atlântica reforça, portanto, que gastronomia também é ferramenta de conservação, geração de renda e fortalecimento de vínculos com o território. Ao experimentar os sabores locais, o visitante colabora com uma rede que cuida das florestas, da cultura e das pessoas.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica

A Grande Reserva Mata Atlântica é o maior remanescente contínuo do bioma no Brasil, abrangendo áreas dos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O território reúne centenas de iniciativas voltadas à conservação da natureza, ao turismo responsável e ao fortalecimento de comunidades tradicionais, promovendo um modelo de desenvolvimento baseado na harmonia entre floresta em pé e prosperidade para as pessoas.