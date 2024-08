Guaratuba é uma das sedes da fase Macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná

Foto: SEES / Divulgação

Nesta quinta-feira (29) começa a fase macrorregional da 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), competição que reúne atletas com idade superior a 17 anos, sem limite de idade máxima para participação. As competições seguem até domingo (1º).

Nesta etapa, estão inscritos mais de 4,5 mil participantes entre atletas e técnicos. Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), as fase finais dos JAPs serão disputadas em quatro cidades: Guaratuba, Cornélio Procópio, Engenheiro Beltrão e Medianeira.

Além das diversas provas nos ginásios de Guaratuba, acontecem jogos de basquete no Sesc Caiobá, na vizinha Matinhos.

A fase macrorregional envolve 355 equipes de 144 cidades – ou seja, 36% dos municípios paranaenses. “Isso reflete muito bem o trabalho da diretoria de esporte de rendimento, juntamente com os escritórios regionais do esporte, que oferecem auxílio durante a preparação e na realização do evento. Está tudo organizado para as competições atenderem o povo da melhor maneira possível”, conta Richarde Salvador, supervisor regional dos Japs.

Nesta etapa, serão definidos os finalistas dos Jogos Abertos em seis modalidades – futsal, basquete, futebol 7, handebol, vôlei de praia e voleibol. A final acontece em dois fins de semana no mês de novembro (21 a 24 e 28 a 30), em Apucarana, no Vale do Ivaí.

Os Japs iniciaram com a fase regional no mês de junho, com mais de 12 mil participantes. “É a maior competição multiesportiva adulta realizada no Paraná. Ela evidencia o desenvolvimento do esporte, que se inicia com os Jogos Escolares, na formação esportiva, segue com os Jogos da Juventude no encaminhamento ao alto rendimento, e chega aos Jogos Abertos, finalizando a cadeia do esporte nas competições”, complementa o diretor de Esportes da SEES, Cristiano Barros D’El Rei.

Os resultados da fase regional podem ser acompanhados no aplicativo da Paraná Esporte, que divulga as informações dos jogos em tempo real e está disponível no Google Play e na Apple Store.