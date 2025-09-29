Guaratuba promove Cultura e Arte no Largo da Carioca aos sábados
A primeira edição do Cultura e Arte no Largo reuniu música, dança, capoeira, artesanato e gastronomia
O Largo da Carioca recebeu a primeira edição do Cultura e Arte no Largo, um evento gratuito que reuniu música, dança, capoeira, artesanato e gastronomia, movimentando o Centro de Guaratuba na tarde de sábado.
A programação contou com apresentações que encantaram o público e valorizaram os talentos locais: Alexandre Bueno, Banda Atomic Appliance, Sergio da Praia, Associação Capoeira e Arte – Projeto Move Vidas, Espaço Anah Venâncio (dança do ventre), Jonny Shellsky e Pamela Antunes.
O evento é organizado pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo e conta com recursos de emenda impositiva da Câmara Municipal.
A intenção é realizar eventos todos os sábados.
Fonte e fotos: PMG