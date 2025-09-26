Escola de Rua realiza oficina gratuita de poesia em Guaratuba

Evento deste fim de semana explora linguagem, ritmo e criação como ferramentas de expressão e resistência

Ligia Klein | foto: Escola de Rua

O projeto Escola de Rua Paraná promove, neste sábado (27) e domingo (28), uma oficina gratuita de poesia no Kasulo Espaço Criativo, em Guaratuba.

Das 14h às 17h, as professoras Lígia Regina Klein e Maria A. Cavazotti conduzem as atividades sobre prosa e poesia, ritmo e figuras de linguagem, explorando a palavra como ferramenta de expressão, identidade e resistência cultural. A programação inclui ainda o Slam Ressoa, no domingo (28), às 17h, batalha de poesia falada que fortalece a cena local.

Nos encontros do projeto cultural, que fortalecem a identidade, a expressão artística e o protagonismo da juventude periférica a partir dos elementos do hip hop, os participantes terão contato com recursos literários que podem potencializar a criação. Ritmo, prosa, poesia e figuras de linguagem serão apresentados como ferramentas para ampliar a liberdade criativa. “Vamos trazer alguns elementos que, à livre decisão dos/as poetas, possam ser usados para compor a expressividade do conteúdo que eles estão a manejar. São algumas dicas sobre composição que podem sugerir outras formas de ‘dar a real’”, diz Klein.

Poesia como megafone da periferia

Para a oficineira, a poesia marginal tem sido o megafone pelo qual os jovens gritam: “Nós existimos, estamos aqui, temos voz e queremos nosso lugar na mesa!”. A linguagem é o instrumento que permite nomear as realidades, refletir sobre as relações e identificar limites e possibilidades, tornando-se essencial para que comunidades marginalizadas expressem seu mundo e compartilhem expectativas.

O encantamento de Klein pela poesia marginal começou ainda nos anos 1970, ao ler autores da chamada “geração mimeógrafo”, como Ana Cristina César, Paulo Leminski e Chacal. Acostumada com uma poesia formal, ficou impressionada com a poesia que não se encaixava nos cânones. “Vai ter uma festa / que eu vou dançar / até o sapato pedir pra parar. / Aí eu paro, tiro o sapato / e danço o resto da vida”, recorda a professora que, ao ler o poema de Chacal, “nunca mais parou de dançar”.

Aos 73 anos, ela afirma que o contato com a juventude de Guaratuba tem sido uma “lição de vida absolutamente necessária”. E destaca: “O que nos encanta – eu e Maria participamos do Escola de Rua e estaremos juntas oferecendo a oficina – são as pessoas: as manas e os manos. Suas histórias, suas lutas, sua arte. É um mundo em que as contradições não são apagadas, mas questionadas, enfrentadas e, obviamente, expressas em poesia, música, dança, graffiti.”

Hip hop e educação: o que a rua ensina

Como professora e pedagoga, Klein ressalta que todos os conteúdos escolares são relevantes, mas o conhecimento sistematizado sempre está um passo atrás da realidade. Já o hip hop permite um diálogo imediato entre conhecimento e experiência. Desse diálogo surgem novos conteúdos, novas reflexões, novos anseios e lutas, que a escola tradicional – dado seu modelo formalizado e disciplinar – não alcança.

“A escola formal se beneficiaria muito aproximando-se da escola de rua. Principalmente, poderia romper com o preconceito que existe contra a população marginalizada e incluir, sem medo, o exercício de olhar a realidade profunda da periferia”, afirma Klein.

Segundo ela, a educação oficial ainda desconhece profundamente quem são seus alunos além dos muros da escola. “Esse desconhecimento é um nó cego a ser desatado com urgência. E só dando voz aos manos e manas é que podemos nos aproximar dessa realidade.”

O Escola de Rua Paraná é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.

Graffiti na praça da Paz | foto: Escola de Rua

Escola de Rua – Oficinas de poesia gratuitas

Local: Kasulo Espaço Criativo – Rua Nicolau Abagge, 563 – Centro, Guaratuba

Data: 27 e 28/09, das 14h às 17h

Ministrantes: Lígia Regina Klein e Maria A. Cavazotti

Slam Ressoa: 28/09, às 17h

Integram o Escola de Rua Paraná:

Broo Evenin, fundadora escola de rua, arte educadora, produtora cultural, artista visual e poeta;

Deyvid Soboleski, fundador do coletivo escola de rua, arte educador, poeta e produtor cultural;

Junior Allves, ilustrador, desenhista, arte educador, músico e produtor cultural;

DiOxum Beats, MC, arte educador, rapper, poeta e produtor cultural;

Consolean, MC, rapper, arte educador, e produtor musical;

D.N.S, MC, rapper, arte educador, e produtor cultural;

Lígia Klein, escritora, arte educadora, professora e pedagoga;

Maria Cavazotti, arte educadora, professora e pedagoga;

Maluz, poeta, arte educadora e produtora cultural.

Texto: Rafaela Moura / Escola de Rua