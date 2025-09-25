Quatro condenados por crimes sexuais são presos em Paranaguá, Guaraqueçaba e Guaratuba

A Operação Guardiões teve como objetivo dar cumprimento a mandados de prisão de autores de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Litoral

Foto: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil prendeu quatro homens condenados pela justiça por crimes de natureza sexual. As detenções ocorreram entre os dias 15 e 23 de setembro, como parte de uma operação realizada no Litoral do Estado.

Conforme o delegado da PCPR, Emmanuel Gustavo Brandão, a Operação Guardiões teve como finalidade cumprir mandados de prisão expedidos contra autores de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes.

O primeiro mandado de prisão foi executado em Paranaguá, no dia 15. O homem, de 53 anos, havia sido condenado por estupro de vulnerável, crime cometido em abril de 2018, contra uma criança de 10 anos, no bairro Porto dos Padres.

Na ocasião, o agressor praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, que residia na vizinhança. O incidente foi reportado à PCPR no mesmo ano. O homem foi indiciado, denunciado e, posteriormente, sentenciado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado.

“Este mesmo homem também responde a outro crime de estupro de vulnerável, praticado no mesmo bairro contra uma criança de 4 anos de idade, sua sobrinha. A investigação já foi concluída e o suspeito denunciado pelo Ministério Público”, disse Brandão.

O segundo mandado de prisão, cumprido em 15 de setembro, refere-se a um evento ocorrido no bairro Potinga, em Guaraqueçaba, em setembro de 2019.

Naquela ocasião, o indivíduo foi detido em flagrante por estupro de vulnerável contra uma vítima de 13 anos, sem parentesco. Ele foi condenado a 8 anos de prisão.

“A equipe de investigação, em atividade de investigação e de inteligência, identificou o paradeiro do foragido e repassou a informação à Polícia Militar, que efetivou o cumprimento do mandado de prisão”, afirmou o delegado.

O terceiro mandado, cumprido na última sexta-feira (19), diz respeito a um crime de estupro de vulnerável cometido em 2020, no bairro Alexandra, em Paranaguá.

Naquela época, o indivíduo, então com 32 anos, mantinha um relacionamento com sua enteada, que tinha menos de 13 anos. O crime foi denunciado pela mãe da vítima.

Após o indiciamento e o subsequente processo judicial, o homem foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá, com pena fixada em 20 anos de reclusão em regime fechado.

O quarto mandado foi cumprido nesta terça-feira (23) contra um homem de 58 anos, condenado por abusar sexualmente da própria neta no bairro Porto Seguro, em Paranaguá. Na ocasião, a vítima tinha 8 anos, e o caso foi denunciado pela mãe dela.

O réu foi sentenciado a uma pena de 25 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado. Ele foi capturado em Guaratuba.

Durante a operação, outros dois mandados de prisão foram cumpridos: um por descumprimento de medida protetiva e outro por prisão civil devido a inadimplemento de pensão alimentícia.

“Essa atuação representa mais uma etapa do trabalho diuturno que vem sendo desenvolvido, reforçando o compromisso da PCPR na imediata e severa repressão a crimes praticados contra crianças e adolescentes”, destaca o delegado.

Todos os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário.