Duplicação da PR-412 de Guaratuba a Garuva tem construtora escolhida

Obra tem prazo de conclusão de 30 meses: 12 para os projetos e 18 para a duplicação dos 12 quilômetros

Foto: DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou a declaração de vencedor do edital de duplicação da PR-412 entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, em Garuva. O trecho tem 12,81 quilômetros.

A Construtora Luiz Costa Ltda., em consórcio com a Ellenco Construções Ltda. e a Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda., utilizando a denominação Consórcio Construtor Litoral PR-412, venceu a disputa com a proposta de preço negociada de R$ 254,5 milhões e por ter a documentação habilitada por comissão de contratação do DER/PR.

O consórcio foi o segundo classificado na sessão de disputa de preços. A empresa EB Infra Construções Ltda., do Distrito Federal, apresentou a melhor proposta de preços, no valor de R$ 199.280.056,05 mais foi por não apresentar os documentos exigidos em edital e, segundo análise do DER, “por ter realizado proposta de preço considerada inexequível para a obra”. Com esta publicação tem início o prazo para interposição de recurso por parte das demais participantes.

Contrato prevê 30 meses para conclusão

O trecho contemplado começa no km zero da PR-412, na divisa entre os estados, e segue até o km 12,81, na interseção em nível de acesso para o Balneário Coroados. A pista existente será alargada para 3,6 metros e os acostamentos para 2,5 metros, com a pista nova tendo as mesmas dimensões. Elas serão separadas por um canteiro central de 2,2 metros de largura.

No entroncamento com a PR-808, na altura do km 8, será readequada a interseção em nível e construído novo Posto da Polícia Rodoviária Estadual. A partir deste ponto também será implantada ciclovia, que segue até o perímetro urbano de Guaratuba.

A atual ponte sobre o Rio da Praia será demolida e substituída por uma galeria tripla de concreto de 2m x 2m, e a interseção no perímetro urbano será substituída por um viaduto. O trecho também terá três novos retornos em nível, no km 3,4, km 5,72 e km 10,88.

O trecho também receberá novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical, e dispositivos de segurança viária.

O edital utiliza a modalidade contratação integrada, que prevê a elaboração de projeto básico e projeto executivo de engenharia, seguida pela execução dos serviços da obra. Após contratação e emissão de ordem de serviço, serão 12 meses para os projetos e 18 meses para a duplicação.

Duplicação do trecho catarinense

Em agosto, os governadores Ratinho Junior e Jorginho Mello assinaram o compromisso para a duplicação da chamada Estrada de Garuva, beneficiando também Itapoá (SC).

Será feita a duplicação de 19 quilômetros da rodovia SC-417, desde a BR-101 e o Contorno Sul de Garuva, além da construção de três viadutos. O termo de transação judicial acontece para quitação de uma dívida rde royalties de petróleo da Petrobras que se arrastava desde 1991.