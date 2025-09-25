Prefeitura de Guaratuba abre chamamento para valorizar músicos e outros artistas locais

A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba abriu chamamento público para o credenciamento de prestadores de serviços musicais e artísticos com validade de 12 meses

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Arquivo

A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba abriu o Chamamento Público nº 06/2025 para o credenciamento de prestadores de serviços musicais e artísticos. O edital, com validade de 12 meses, possibilita a contratação de apresentações em eventos promovidos pelo município, como o Arte e Cultura no Largo e outras ações culturais realizadas especialmente na baixa temporada.

O objetivo é valorizar os artistas locais, oferecer programação cultural gratuita para a comunidade e visitantes e fortalecer Guaratuba como polo cultural e turístico. Podem se inscrever músicos, bandas e coletivos artísticos, pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam aos requisitos do edital. Entre as obrigações dos credenciados estão o cumprimento da escala de apresentações, a pontualidade e o respeito às normas de conduta.

A remuneração estabelecida no edital ficou de R$ 500,00 a cada apresentação nas categorias Músico Solo, Dupla, DJs, Atrações Culturais e Saxofone, enquanto Bandas e Grupos Musicais receberão R$ 1.500,00 a cada apresentação. Os recursos são provenientes de Emenda Impositiva da Câmara Municipal.

A iniciativa possibilita a realização de atrativos e eventos durante todos os finais de semana de baixa temporada, até novembro, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda na cidade por meio do turismo, além de valorizar a cultura local.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a qualquer momento durante a vigência do edital pelo site oficial da Prefeitura: portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos

Mais informações e o edital completo também estão disponíveis no mesmo link.

Leia o edital: