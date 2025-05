Guaratuba realiza 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Guaratuba

Na quarta-feira (11), acontece a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva em prol dos direitos e da melhoria das condições de vida das mulheres no município. A conferência acontece no Recanto Paulo VI (R. Cap. Joaquim Braga, 2 – Brejatuba), com credenciamento a partir das 12h e abertura oficial às 13h.

O encontro segue o tema nacional: “As Mulheres, os Territórios e as Cidades”, um chamado para refletir sobre como os espaços — bairros, comunidades, cidades — impactam diretamente a vida das mulheres, seja no acesso a direitos, segurança, mobilidade, saúde, educação, trabalho ou no enfrentamento às desigualdades e violências.

O evento é organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) em parceria com a Prefeitura de Guaratuba, a Secretaria Municipal do Bem-Estar e da Promoção Social e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM).

🙋‍♀️Por que participar?

A conferência é um momento fundamental para que todas as mulheres de diferentes idades, realidades e bairros possam expressar suas necessidades e ajudar a construir um município mais justo, igualitário e seguro para todas.

Antes da conferência principal, serão realizadas reuniões preparatórias específicas para ouvir as mulheres trabalhadoras da pesca, da reciclagem e também da área rural. Esses encontros têm como objetivo garantir que as pautas e os desafios enfrentados por esses grupos estejam representados na conferência municipal.

Além das propostas de políticas públicas para o município, as propostas que surgirem durante o encontro serão levadas para a V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Paraná, que será realizada em agosto, e poderão, posteriormente, ir para a Conferência Nacional, em Brasília.

Participação aberta

Todas as mulheres de Guaratuba podem e devem participar. É uma oportunidade de fazer parte da construção de políticas públicas que impactam diretamente a vida das mulheres e de toda a comunidade.

➕ Para ajudar a entender o perfil da mulher do município, está sendo disponível um Formulário de Perfil da População Feminina de Guaratuba, que pode ser acessado pelo link: https://bit.ly/mulhergtba ou pelo QR Code divulgado nos materiais oficiais da conferência.



Evento: 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Guaratuba

Tema: “As Mulheres, os Territórios e as Cidades”

Data: 11 de junho (quarta-feira)

Horário: 12h (Credenciamento) | 13h (Abertura Oficial)

Local: Recanto Paulo VI – Rua Capitão Joaquim Braga, nº 2, Brejatuba.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba