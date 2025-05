Rudão vai a Brasília buscar ampliação do Samu de Pontal, Guaratuba e Matinhos

Arilson, Gleisi, Karime e Rudão | foto: Divulgação

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, esteve em Brasília esta quarta-feira (21), representando também os municípios de Guaratuba e Matinhos para buscar melhorias no atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por meio do Comesp (Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná).

Ele estava em uma comitiva articulada pelo deputado estadual Arilson Chiorato (PT) com outros 42 prefeitos e se encontrou com a ministra a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e com o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda.

Durante as agendas, Rudão (MDB) representou os prefeitos Maurício Lense (Podemos) e Eduardo Dalmora (PL) e esteve acompanhado da prefeita de Rio Branco do Sul e presidente do Comesp, Karime Fayad (PSB). Rudão Gimenes é o atual presidente da Amlipa (Associação dos Municípios do Litoral do Paraná).

A pauta principal foi a implantação de uma ambulância de suporte avançado (Alfa) em Matinhos, para atendimento às três cidades e outros municípios do Litoral, além de uma nova Bravo para Pontal do Paraná.

Alfa é uma Unidade de Suporte Avançado (USA), com um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro. A Bravo é uma Unidade de Suporte Básica (USB) e contempla um técnico em enfermagem e um condutor socorrista. Atualmente, a única ambulância Alfa da região está sediada em Paranaguá e atende principalmente a demanda do próprio município.

A iniciativa de Pontal do Paraná, Guaratuba e Matinhos está pactuada na Rede Regional de Urgência e Emergência e foi aprovada por todos os colegiados envolvidos.

“Estamos unindo esforços para ampliar a capacidade de resposta do Samu nas praias. Com uma ambulância Alfa em Matinhos, poderemos oferecer mais agilidade e qualidade no atendimento de urgência para toda a região”, afirmou Rudão Gimenes.

“Os três municípios do litoral são integrantes ativos do Comesp e estão alinhados com nossa proposta de gestão transparente e expansão dos serviços na região. A saúde é uma das áreas prioritárias, e estamos prontos para avançar com as necessidades locais”, destacou Karime Fayad.

Cenário atual e proposta de transição:

Pontal do Paraná atualmente integra o consórcio Cislipa, com repasse mensal de R$ 99 mil para operação dos serviços. Esse valor cobre a regulação médica e a gestão de profissionais para uma ambulância Bravo em Pontal e uma Alfa que atende prioritariamente Paranaguá. Os custos com veículo, manutenção, base operacional e telefonia ficam sob responsabilidade do município.

Desse total, R$ 28 mil são repasses do Governo Federal e R$ 70 mil são recursos municipais, calculados proporcionalmente à população.

Com a transição para o Comesp, o município manteria os R$ 28 mil federais e passaria a contribuir com R$ 57 mil em recursos próprios, o que representa uma economia mensal de aproximadamente R$ 20 mil.

Essa economia é proporcional também para os municípios de Matinhos e Guaratuba, que participam da mesma proposta de regionalização e reestruturação do serviço.

A nova proposta inclui a cobertura de serviços como:

Equipes médicas (em unidades Alfa) e de enfermagem;

Socorristas em turnos diurnos e noturnos;

Combustível, materiais médicos, insumos e EPIs;

Limpeza e esterilização dos veículos;

Uniformes, manutenção e veículo reserva;

Telefonia e custos indiretos.

Incentivos adicionais

Caso a nova ambulância Alfa seja credenciada junto ao Ministério da Saúde, o município poderá acessar novos repasses para custeio:

Caso a nova ambulância Alfa seja credenciada junto ao Ministério da Saúde, o município poderá acessar novos repasses para custeio: R$ 62 mil do Governo Federal;

R$ 93 mil do Governo do Estado.

A articulação em Brasília representa um avanço nas negociações para fortalecer a rede de urgência no Litoral do Paraná. A proposta de instalar uma unidade Alfa em Matinhos, com cobertura regional, busca ampliar o alcance e a eficiência do Samu, especialmente durante os períodos de alta demanda nas praias.

Vídeo da rede social de Karime Fayad, divulgada pelos três prefeitos do Litoral



Leia também: