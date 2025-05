BR-376 tem desvio de tráfego para início de obras em Guaratuba

A concessionária Arteris Litoral Sul informa que a partir deste fim de semana haverá mudança no tráfego da BR-376, em Guaratuba, para viabilizar o início das obras no km 675,5, sentido Norte (Curitiba). A intervenção exigirá a instalação de barreiras de concreto e o desvio do tráfego na subida da Serra, o que implicará alterações na pista pelos próximos meses.

Para implantação da sinalização da obra, será necessário um bloqueio total na BR-101, em Garuva (SC), no km 1,3 – sentido Curitiba, nos seguintes dias e horários:

Interdições programadas na BR-101/SC (km 1,3 – sentido Curitiba):

Sábado (31/05): bloqueio parcial das 20h às 23h59 (faixas 1 e 2 serão interditadas alternadamente).

Domingo (01/06): bloqueio total da meia-noite às 3h. Durante esse período, haverá liberações pontuais do tráfego.

Desvio de tráfego na BR-376/PR (km 675,5 – Serra de Guaratuba):

A partir da implantação das barreiras, os veículos que sobem a serra passarão a circular pela faixa 2 e acostamento, em um trecho de aproximadamente 200 metros. Essa configuração temporária permanecerá durante toda a execução da obra, prevista para durar cerca de quatro meses.

Atenção

A Arteris Litoral Sul orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local e respeitar a sinalização implantada, que visa garantir a segurança dos usuários e das equipes de trabalho.

Para informações atualizadas sobre as condições de tráfego em tempo real, os usuários podem acessar o perfil oficial da concessionária no X (antigo Twitter): @Arteris_ALS. Em caso de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelo telefone 0800 725 1771, disponível 24 horas por dia.