Semana do MEI oferece atendimentos especiais para empreendedores de Guaratuba

Entre os dias 26 e 30 de maio, a Prefeitura de Guaratuba, por meio da Sala do Empreendedor, promove mais uma edição da Semana do MEI (Microempreendedor Individual), com uma série de atendimentos gratuitos voltados a quem já é MEI ou deseja se formalizar.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo local e oferecer suporte técnico e orientações fundamentais para quem quer fortalecer ou iniciar seu próprio negócio.

Durante toda a semana, os microempreendedores contarão com atendimento especializado, com os seguintes serviços disponíveis:

Abertura do MEI (formalização)

Regularização de débitos e pendências

Orientações sobre emissão de notas fiscais

Apoio na declaração anual do MEI

Esclarecimentos sobre obrigações e benefícios

Apoio para acesso a crédito e programas de incentivo

Segundo a equipe da Sala do Empreendedor, essa é uma excelente oportunidade para os trabalhadores autônomos e pequenos empresários tirarem dúvidas, se regularizarem e acessarem benefícios exclusivos para MEIs- Tudo isso de forma totalmente gratuita.

A Semana do MEI é uma ação realizada nacionalmente, com o apoio do Sebrae, e em Guaratuba os atendimentos acontecem na Sala do Empreendedor, localizada na Rua Dr. Carlos Cavalcante, 278 – Centro, das 9h às 15h.