Guaratuba sedia o 8º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares

Guaratuba sedia a partir desta quarta-feira (12), o 8º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção, reunindo palestrantes de renome nacional e representantes de mais de 150 cidades.

O evento vai até sexta-feira (14) e tem como objetivo fortalecer a Rede de Proteção à infância e adolescência, promovendo a troca de experiências sobre avanços nas políticas públicas voltadas a esse público.

A organização espera a participação de cerca de 300 congressistas, incluindo conselheiros tutelares, ex-conselheiros e suplentes de diversas regiões do Paraná e de outros estados.

A abertura ocorre no dia 12 de março (quarta-feira), às 19h. O congresso será realizado no Rota do Sol Apart Hotel – antiga Colônia dos Fiscais –, localizado na Rua Tibagi, no bairro Cohapar.