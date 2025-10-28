Guto Silva destaca nos EUA pioneirismo do Paraná no uso de Inteligência Artificial na gestão pública

O secretário das Cidades representa o Governo do Paraná em agenda internacional nos Estados Unidos

Foto: Alex Adam / Divulgação

Durante evento no Google, em Washington, o secretário das Cidades apresentou os serviços de IA já aplicados no Estado em áreas como educação, mobilidade e meio ambiente. Na quinta-feira (30), ele segue para Nova York, onde assinará acordo com o ONU-Habitat

O secretário das Cidades, Guto Silva, representa o Governo do Paraná em agenda internacional nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (28), em Washington, ele apresentou a palestra “A jornada do Paraná para se tornar o primeiro Estado de IA do Brasil” no Google Public Sector Summit. O evento reuniu gestores e especialistas em tecnologia do setor público. Durante a apresentação, destacou o plano de Inteligência Artificial (IA) do Paraná, reconhecido pela própria Google como o mais avançado do Brasil.

“O Paraná é referência no uso de Inteligência Artificial aplicada à gestão pública no país. Já temos mais de cinco aplicações em andamento e a meta é chegar a 30 iniciativas até o próximo ano”, destacou o secretário durante sua participação no evento.

Segundo ele, as soluções com IA estão sendo aplicadas pelo Governo do Estado na educação, com ferramentas que auxiliam professores na correção de redações e alunos na leitura; em processos de recadastramento; e também estão sendo estudadas aplicações em mobilidade urbana, com sincronização inteligente de semáforos; além da gestão ambiental, com o CAR Inteligente — o Cadastro Ambiental Rural, que utiliza dados georreferenciados das propriedades rurais para apoiar o planejamento ambiental.

Guto Silva também ressaltou o papel estratégico da educação pública na consolidação do uso da Inteligência Artificial no Estado. “A educação é a base dessa transformação digital. Estamos preparando nossos jovens para um mercado de trabalho cada vez mais tecnológico e competitivo”, afirmou o secretário.

Durante o evento, o secretário enfatizou que o Paraná busca liderar globalmente o uso da IA na gestão pública, com resultados práticos já reconhecidos. “É motivo de orgulho apresentar o que já está sendo feito e ver outros países interessados em conhecer o nosso modelo de trabalho. O Paraná está no caminho certo, unindo tecnologia e qualidade de vida”, completou.

Próxima agenda: ONU

Após os compromissos em Washington, Guto Silva segue para Nova York, onde participará, nesta quinta-feira (30), da assinatura de uma Carta de Parceria entre o Governo do Paraná e o ONU-Habitat, agência da Organização das Nações Unidas dedicada ao desenvolvimento urbano sustentável.

A iniciativa marca o início da criação do Observatório de Cidades Inteligentes do Paraná, em parceria com as universidades estaduais, a Secretaria das Cidades (Secid) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). O objetivo é fortalecer a gestão pública municipal, integrando dados, inovação e tecnologia para apoiar prefeitos e equipes técnicas na construção de cidades mais resilientes e sustentáveis.

De acordo com Guto Silva, o projeto prevê uma unidade em cada universidade estadual e um escritório central em Curitiba, que reunirá professores, pesquisadores e gestores públicos para compartilhar conhecimento e desenvolver soluções para os municípios. A metodologia, baseada em protocolos internacionais do ONU-Habitat, também auxiliará as cidades a se prepararem para eventos climáticos extremos, como alagamentos e deslizamentos, aprimorando a capacidade de resposta das administrações locais.

“Além de levar asfalto, iluminação e praças, queremos levar também metodologia e gestão pública de qualidade para apoiar os prefeitos em seu dia a dia. Esse é o legado que o governador Ratinho Junior nos orientou a construir — um governo moderno, eficiente e de futuro, que planeja o Paraná a longo prazo, com base em conhecimento e inovação”, afirmou Guto Silva.