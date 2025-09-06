Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Guarda-vidas iniciam pré-operação verão no Litoral do Paraná

Video
Redação
Imagem: CBMPR

O Corpo de Bombeiros informa que inicia neste final de semana sua “pré-operação verão” no Litoral do Paraná, com 36 postos guarda-vidas funcionando das 8h às 18h30.

Desde sexta (6) e até segunda (8) haverá postos de guarda-vidas em alguns balneários de Guaratuba (13 postos), Matinhos (11), Pontal do Paraná (7), Ilha do Mel (2) e Morretes (3).

Apesar de o feriado de 7 de setembro cair num domingo e com tempo frio e chuvoso, espera-se um grande movimento de visitantes nas praias paranaenses em virtude do feriado da padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz do Pinhais, comemorado nesta segunda-feira, 8 de setembro.

A partir de agora, a presença dos guarda-vidas no Litoral se repetirá em todos os finais de semana até o início da Operação Verão, que, geralmente, acontece no final de dezembro.

“Para o banho seguro, procure sempre o local protegido por guarda-vida, entre as bandeiras vermelho sobre amarelo”, informa o Corpo de Bombeiro em vídeo de divulgação da pré-operação verão. “Em caso de emergência, ligue 193″.

Redação
Leia também
Destaques

Arrecadação da Corrida do Porto beneficia lares de idosos

Paraná

Saúde ganha destaque na agenda legislativa com homenagem ao HC e repasse de recursos ao HCzinho

Paraná

Escola do Legislativo realiza seminário sobre emendas parlamentares e projetos da sociedade civil

Paranaguá

Workshop orienta agentes marítimos sobre mudanças no Porto Sem Papel

Destaques

Mais de 1.200 pinguins encalham no Litoral do Paraná em um mês

Guaratuba

Parte da obra da Ponte de Guaratuba é embargada por segurança