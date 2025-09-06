Guarda-vidas iniciam pré-operação verão no Litoral do Paraná

Imagem: CBMPR

O Corpo de Bombeiros informa que inicia neste final de semana sua “pré-operação verão” no Litoral do Paraná, com 36 postos guarda-vidas funcionando das 8h às 18h30.

Desde sexta (6) e até segunda (8) haverá postos de guarda-vidas em alguns balneários de Guaratuba (13 postos), Matinhos (11), Pontal do Paraná (7), Ilha do Mel (2) e Morretes (3).

Apesar de o feriado de 7 de setembro cair num domingo e com tempo frio e chuvoso, espera-se um grande movimento de visitantes nas praias paranaenses em virtude do feriado da padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz do Pinhais, comemorado nesta segunda-feira, 8 de setembro.

A partir de agora, a presença dos guarda-vidas no Litoral se repetirá em todos os finais de semana até o início da Operação Verão, que, geralmente, acontece no final de dezembro.

“Para o banho seguro, procure sempre o local protegido por guarda-vida, entre as bandeiras vermelho sobre amarelo”, informa o Corpo de Bombeiro em vídeo de divulgação da pré-operação verão. “Em caso de emergência, ligue 193″.