Os shows acontecem a partir das 18h nas praias de Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá. Na região Noroeste, os municípios de Porto Rico e Porto São José também têm Palcos Sunset e recebem apresentações a partir das 20h.

Foto: SEEC-PR

A programação dos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná entra em ritmo contínuo a partir desta semana, com shows gratuitos de artistas paranaenses de terça a sábado, ao longo de todo o mês de janeiro. A partir desta terça-feira (6), moradores e veranistas do Litoral e das prainhas de água doce do Noroeste do Estado poderão acompanhar a agenda completa das apresentações.

Os shows acontecem no fim da tarde e início da noite, a partir das 18h, nas praias de Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá. Na região Noroeste, os municípios de Porto Rico e Porto São José também têm Palcos Sunset e recebem apresentações a partir das 20h. A agenda de shows da semana pode ser conferida no final deste texto e nas redes oficiais do Governo do Paraná.

Nesta terça-feira (06), o Palco Sunset de Caiobá recebe a banda Maks Freire & Alex, com um repertório voltado à música popular e autoral, dialogando com o pop e o rock nacional. Em Guaratuba, o público confere a banda Atomic Appliance, conhecida na cena paranaense por suas influências do rock alternativo e apresentações enérgicas. Já em Shangri-lá, o encontro é com o músico Agrichio, artista caiçara nascido e criado na Ilha do Mel que trabalha entre a MPB e o rock’n’ roll.

Os Palcos Sunset são uma realização da Secretaria de Estado da Cultura e PalcoParaná, e integram a programação oficial do Verão Maior Paraná com atrações de diferentes gêneros musicais. A ideia é valorizar a produção artística local, ampliando o acesso da população à cultura durante a temporada de verão. As apresentações são gratuitas e acontecem em palcos montados em diferentes regiões do Estado, convidando o público a aproveitar o verão com música e lazer.

Selecionados por meio de edital de chamamento público, os shows reforçam o compromisso do Governo do Estado com a descentralização cultural, o fortalecimento da economia criativa e a circulação de artistas paranaenses em diversos territórios.

“O Verão Maior Paraná é uma política pública que amplia o acesso da população às atividades culturais durante o verão. Os Palcos Sunset permitem que artistas paranaenses circulem pelo Estado e que o público tenha contato com uma programação diversa, gratuita e de qualidade”, afirma a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

Confira abaixo a programação da semana:

Palco Sunset Shangri-lá

6 de janeiro às 18h – Agrichio

13 de janeiro às 18h – Alana Marques

20 de janeiro às 18h – Banda Sr. Oilson

Palco Sunset Caiobá

6 de janeiro às 18h – Diego Leonardo

7 de janeiro às 18h – Banda Maks Freire & Alex

8 de janeiro às 18h – Ciro Morais e Banda

9 de janeiro às 18h – Irmãos Jovino

10 de janeiro às 18h – Banda Namastê

Palco Sunset Guaratuba

7 de janeiro às 18h – Atomic Appliance

8 de janeiro às 18h – Relespública

9 de janeiro às 18h – Djambi

10 de janeiro às 18h – Letícia Sabatella e Juliano Hollanda

Palco Sunset Porto Rico

9 de janeiro às 20h – Jota Jr. e Rodrigo

Palco Sunset Porto São José

10 de janeiro às 20h – Banda Garrafão