Segunda semana do Verão Maior Paraná terá surfe, vôlei de praia e ídolos olímpicos

Escolinhas esportivas, torneio open e Desafio Olímpico de Vôlei movimentam praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná entre os dias 9 e 11 de janeiro

A programação esportiva do Verão Maior Paraná segue intensa no Litoral do Estado em sua segunda semana, reunindo atividades gratuitas, competições e a presença de grandes nomes do esporte brasileiro. Entre os dias 9 e 11 de janeiro, moradores e turistas poderão participar de aulas de surfe e bodyboarding, disputar um torneio aberto de Vôlei de Praia e assistir ao Desafio Olímpico de Vôlei.

As ações integram o calendário esportivo coordenado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees), e dão continuidade à ampla agenda do Verão Maior Paraná, iniciada ainda em dezembro de 2025, com eventos que combinam lazer, turismo, qualidade de vida e alto nível técnico.

A programação desta semana começa com a Escolinha de Surf, que acontece de 9 a 11 de janeiro, na praia de Ipanema, em Pontal do Paraná. As atividades ocorrem das 8h30 às 11h30 e das 15h às 18h, no posto de atendimento do Verão Maior Paraná no balneário. As inscrições são feitas gratuitamente no próprio local.

Já a Escolinha de Bodyboarding será realizada simultaneamente em dois municípios. Em Guaratuba, as aulas acontecem no posto do Verão Maior Paraná no Morro do Cristo. Em Matinhos, a atividade ocorre no balneário Riviera. Em ambos os casos, a programação segue de 9 a 11 de janeiro, das 8h30 às 11h30 e das 15h às 18h, com inscrições presenciais.

VÔLEI DE PRAIA – Entre os dias 9 e 11 de janeiro, a Arena Verão Maior Paraná da Praia de Caiobá recebe o Open Verão Maior Paraná de Vôlei de Praia, das 8h às 19h. A competição contará com categorias adulto masculino e feminino, além da categoria até 17 anos.

As inscrições podem ser feitas online, com o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 120 por dupla (R$ 60 por atleta). O valor garante acesso à competição e um kit oficial do evento, com camiseta e mochila. As duplas campeãs nas categorias adultas receberão R$ 3 mil em premiação, os vice-campeões R$ 2 mil e os terceiros colocados R$ 1 mil. A categoria sub-17 terá premiação em vouchers para compra de material esportivo. No total, serão distribuídos R$ 12 mil em prêmios.

No domingo (11), das 10h às 13h, o público poderá acompanhar o Desafio Olímpico de Vôlei, também na Arena de Caiobá. Estão confirmadas as presenças de grandes ídolos do vôlei brasileiro, como os campeões olímpicos e mundiais Giba, Dante, Rodrigão e Serginho.

O selecionado do Paraná contará com ex-atletas que representaram o Estado em competições nacionais de vôlei de praia, casos de Raphael, Arthur e Marquinhos, além de Clésio Prado, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei de quadra e um dos precursores do vôlei de praia no País.

RECORDE DE PARTICIPANTES – As atividades esportivas do Verão Maior Paraná começaram no dia 31 de dezembro com as Corridas da Virada, realizadas em Matinhos e Guaratuba, que reuniram mais de 3,6 mil corredores em percursos de 5 e 10 quilômetros. As provas contaram com atletas amadores, profissionais e famílias inteiras, marcando o começo da programação com esporte e clima festivo de fim de ano.

Em Matinhos, a segunda edição do evento contou com 1.900 inscritos, o dobro do registrado no ano anterior. Ela foi organizada pela Triativa com apoio do Governo do Estado. Em Guaratuba, a corrida chegou ao seu 8º ano consecutivo, com 1.750 participantes, sob organização da prefeitura e integrada à programação do Verão Maior Paraná.

No sábado (3) e domingo (4), a Arena de Esportes do Verão Maior Paraná, em Caiobá, recebeu seu primeiro evento: os Cross Games, que reuniu cerca de 340 atletas e um público de mas de 1,2 mil pessoas. As disputas envolveram exercícios de alta intensidade que combinam força, resistência, agilidade e estratégia.

Organizado pela Federação Paranaense de Funcional Fitness com apoio do Governo do Estado, o evento integra a agenda dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) do Verão Maior Paraná. A competição tem relevância esportiva nacional e internacional, valendo pontuação para o ranking brasileiro e para eventos fora do País,

ATÉ MARÇO – A temporada esportiva do Verão Maior Paraná reúne grandes provas dentro do programa Jogos de Aventura e Natureza, coordenado pela Secretaria do Esporte em parceria com municípios e federações esportivas. Ao todo, são mais de 100 atividades, entre competições, ações de recreação e saúde, distribuídas ao longo do Litoral e dos balneários do Noroeste.

A programação dos Jogos de Aventura e Natureza reúne 45 eventos em 13 semanas, movimentando atletas de todo o Brasil e impulsionando o turismo esportivo do Paraná. As ações acontecem em praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, no Litoral, além de Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, no Noroeste.

Confira a programação completa dos próximos eventos:

09 a 11/01 – Escolinha de Surf (Ipanema)

09 a 11/01 – Escolinha de Bodyboarding (Guaratuba)

09 a 11/01 – Escolinha de Bodyboarding (Matinhos)

09 a 11/01 – Torneio Open de Verão (Caiobá)

11/01 – Desafio Olímpico de Vôlei (Caiobá)

15 a 18/01 – Torneio Elas por Elas de Futevôlei

16 a 18/01 – Escolinha de Bodyboarding (Guaratuba)

16 a 18/01 – Escolinha de Bodyboarding (Matinhos)

17 e 18/01 – Desafio Brasil x Argentina de Futevôlei (Caiobá)

18/01 – Copa Ninja de Mountain Bike (Morretes)

18/01 – Torneio Verão Maior de Vôlei de Praia (São Pedro do Paraná)

23 a 25/01 – Escolinha de Surf (Guaratuba)

23 a 25/01 – Escolinha de Surf (Matinhos)

23 a 25/01 – Escolinha de Bodyboarding (Praia de Leste)

23 a 25/01 – Escolinha de Bodyboarding (Shangri-lá)

23 a 25/01 – Copa Sul de Clubes Beach Soccer (Caiobá)

24/01 – Torneio Verão Maior de Beach Tennis (Porto Rico)

25/01 – Maratona Aquática (Guaratuba)

27/01 a 01/02 – Circuito Brasileiro de Clubes Beach Soccer (Caiobá)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Surf (Guaratuba)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Surf (Matinhos)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Bodyboarding (Praia de Leste)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Bodyboarding (Shangri-lá)

01/02 – Torneio Verão Maior de Futevôlei (Porto Maringá)

03 a 08/02 – ITF Beach Tennis (Caiobá)

07 e 08/02 – Lobafest / Encontro Náutico (Ilha do Mel)

08/02 – Cross Country (Paranaguá)

21/02 – Chegada do Rally Transparaná (Guaratuba)

21 e 22/02 – Copa Sul-Sudeste de Beach Flag (Matinhos)

21 e 22/02 – Festival de Voo Livre (Ilha do Mel)

22/02 – Rally das Praias (Guaratuba)

26/02 a 01/03 – Brasileiro de Bodyboarding (Ilha do Mel)

28/02 e 01/03 – Paranaense de Handebol de Areia (Matinhos)

28/02 e 01/03 – Motocross (Praia de Leste)

28/02 e 01/03 – Desafio Antonina x Guaraqueçaba de Mountain Bike

05 a 08/03 – Interclubes de Beach Tennis (Matinhos)

07/03 – Fight Night Show (Paranaguá)

07 e 08/03 – Campeonato Paranaense de Surf (Shangri-lá)

14/03 – Airsoft JAN (Antonina)

14/03 – Corrida de Aventura (Ilha do Mel)

14 e 15/03 – Festival Verão de Lutas (Matinhos)

15/03 – Sesc Triathlon (Caiobá)

20 a 22/03 – Torneio Elas por Elas de Futevôlei (Matinhos)

21 e 22/03 – Circuito Brasil de Jet Ski (Caiobá)

22/03 – JAN Run Fit (Ilha do Mel)

28 e 29/03 – Copa Litoral de Beach Tennis (Matinhos).