Secretaria das Cidades inicia execução de investimento recorde de R$ 4,36 bilhões empenhados

Asfalto Novo, Vida Nova, Pavimentação Sobre Pedras Irregulares e Ilumina Paraná são destaques entre os programas voltados à urbanização dos municípios paranaenses

Ratinho Junior e Guto Silva inauguram Condomínio do Idoso de Guarapuava | foto: AEN

O Paraná inicia o ano de 2026 com foco na execução acelerada de investimentos e obras em todos os municípios do Estado, com a pasta das Cidades atingindo um recorde de convênios abertos no ano passado junto às prefeituras, investimentos que ultrapassam R$ 4,36 bilhões

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, ressaltou que este recurso, já disponível aos municípios, mediante apresentação de projetos, atende todas as regiões paranaenses.

“Todos os 399 municípios do Estado estão sendo alcançados por esses investimentos, ninguém fica de fora desse desenvolvimento acelerado que o Paraná experimenta. Vamos ver, em 2026, o Paraná como um grande canteiro de obras urbanas que levam mais dignidade a todos”, diz.

Com 2.217 convênios celebrados, este maior número de parcerias da série histórica demonstra o fortalecimento das relações institucionais e o empenho em ampliar o alcance de políticas públicas por meio de cooperação entre o Estado e os municípios. O valor empenhado pela pasta representa quase 40% de todo o montante somado entre 2013 e 2025, sendo que o valor médio/ano por convênio também bateu recorde histórico: R$ 1,95 milhões em média.

Entre os destaques da aplicação deste recurso, está o destinado ao Asfalto Novo, Vida Nova, maior programa de pavimentação da América Latina, que vai contar com mais R$ 1,5 bilhões investidos – iniciativa que leva, onde havia terra, poeira e lama, além da pavimentação, drenagem e calçadas acessíveis aos municípios; ao programa Pavimentação Sobre Pedras Irregulares, com cerca de R$ 194 milhões empenhados no ano que passou e ao Ilumina Paraná, que somou mais de R$ 86 milhões empenhados em 2025 e que tem levado o Paraná a alcançar 71% da iluminação pública já substituída por LED, mais eficiente, econômica e sustentável.