Guto Silva reforça pré-candidatura ao Governo e destaca pacote de R$ 170 milhões em Cascavel

Foto: Divulgação

O ex-secretário de Estado das Cidades e pré-candidato ao Governo do Paraná, Guto Silva, participou nesta quinta-feira (9) da inauguração da reforma da Rodoviária de Cascavel. Durante o evento, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou um pacote de mais de R$ 170 milhões em investimentos para o município, com foco em infraestrutura e saúde pública.

A modernização da rodoviária recebeu R$ 21 milhões do Governo do Estado e representa a maior intervenção no terminal desde sua inauguração, em 1987. O espaço ganhou novo layout interno, guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, praça de alimentação e sanitários. Apenas no último ano, cerca de 2,1 milhões de passageiros passaram pelo local.

“A rodoviária de Cascavel já não acompanhava mais o porte e o dinamismo da cidade. Por isso, fizemos uma modernização completa para oferecer uma estrutura maior, mais adequada, confortável e eficiente para quem chega e sai do município, reforçando o papel do terminal como um importante eixo de integração regional”, afirmou o governador.

Guto Silva destacou o impacto dos investimentos no desenvolvimento da região. “A cidade cresce e avança com esse pacote de obras e merece investimentos importantes. A rodoviária está completamente reformada. A população ganha com essa obra histórica”, disse.

Ele também citou outras intervenções em andamento. “São investimentos na conexão da trincheira sobre a BR-277, que dividia a cidade, o novo pátio da Ferroeste para garantir competitividade e produção, o asfalto no Lago Azul e o novo hospital da região Norte. São mais de R$ 70 milhões para aproximar a saúde dessa região, que não para de crescer. São obras que melhoram a qualidade de vida de toda a comunidade”, afirmou.

Durante a agenda em Cascavel, Guto reafirmou a decisão de disputar o Governo do Estado e comentou o avanço nas pesquisas. “Meu nome está sendo cada vez mais conhecido pela população. A pesquisa mais importante é a qualitativa e tenho certeza de que, na hora que apresentar o projeto, teremos condições de avançar com rapidez”, disse.

Ele também defendeu a continuidade da atual gestão. “Agora tenho tempo para percorrer novamente o Paraná, ouvir a população e preparar um plano que é de continuidade, mas com ousadia. Eu faço parte de um projeto. Ajudei a construir o Método Paraná ao lado do governador, na pandemia, nas reformas administrativas e no planejamento. Defendo esse projeto e não tenho dúvida de que teremos êxito”, afirmou.