Paraná lança novas entregas do Transforma IA com R$ 13 milhões para modernizar serviços públicos

Fotos: Leonardo Sguarezi/Secid/Pr

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, participou nesta segunda-feira (30), em Curitiba, ao lado do vice-governador Darci Piana, do lançamento das novas entregas do programa Transforma IA. A iniciativa do Governo do Paraná, inédita no Brasil, prevê investimento de R$ 13 milhões para modernizar a administração pública e ampliar a eficiência dos serviços.

Para o secretário, o Estado tem avançado na incorporação de tecnologia ao serviço público. “O Paraná fez uma escolha de compreender e acelerar ferramentas que têm por objetivo melhorar a vida das pessoas e o serviço público”, afirmou.

Guto Silva destacou que a inteligência artificial já contribui para reduzir tarefas burocráticas e ampliar a eficiência. “É algo muito novo, mas que já traz ganhos concretos, com soluções que automatizam processos e facilitam o dia a dia das pessoas”, disse. Segundo ele, o Paraná lidera a aplicação de IA no setor público e projeta a implementação de 30 novas soluções até o fim do ano.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, o programa reúne iniciativas de inteligência artificial, automação e transformação digital aplicadas a áreas como Segurança Pública, Habitação, Agricultura e Educação. Entre as soluções já em andamento estão o reconhecimento facial, a dispensa da prova de vida na área previdenciária e ferramentas educacionais voltadas à aprendizagem.

SEGURANÇA PÚBLICA

Na Segurança Pública, o pacote prevê a criação de uma infraestrutura integrada de dados, reunindo informações de diferentes órgãos em um ambiente único e seguro, com análises em tempo real e apoio à tomada de decisão. Também inclui assistentes de inteligência artificial para as forças policiais, com acesso rápido a protocolos, legislações e dados operacionais em campo, além de sistemas analíticos de trânsito capazes de identificar padrões de acidentes e orientar ações preventivas com base em evidências.