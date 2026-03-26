Roberto Requião oficializa pré-candidatura a deputado federal pelo PDT

Confirmação aconteceu nesta quinta-feira (26), com comunicado divulgado para a imprensa e vídeo nas redes sociais

O ex-governador e ex-senador Roberto Requião anunciou formalmente, na manhã desta quinta-feira (26), sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados pelo PDT. O anúncio ocorreu por meio de um pronunciamento em vídeo onde o político paranaense detalhou as motivações para retornar à disputa legislativa federal.

No comunicado, Requião apresenta uma crítica contundente à atual configuração do Congresso Nacional. Ele descreve o Legislativo como um ambiente transformado em balcão de negócios, mencionando o loteamento do futuro do país em troca de emendas parlamentares e a influência do chamado “centrão” sobre as decisões nacionais.

Experiência e independência política

Com uma trajetória que inclui três mandatos como governador do Paraná e passagens pelo Senado Federal, Requião enfatiza a coerência de sua vida pública. O pré-candidato sustenta que sua longevidade na política lhe conferiu a liberdade necessária para atuar sem dever favores a grupos de interesse, mantendo seu compromisso voltado exclusivamente aos paranaenses.

O político destaca que sua história sempre seguiu uma linha reta, contrastando sua postura com a de parlamentares que negociam o país em gabinetes fechados. Para Requião, sua bagagem política é a garantia de uma atuação firme na defesa dos interesses populares.

Foco na defesa do trabalhador

A pré-candidatura pelo PDT foca na necessidade de uma representação que não se intimide diante de pressões externas. Requião aponta que a Câmara dos Deputados precisa de parlamentares com pulso para defender a classe trabalhadora e enfrentar temas complexos, como os juros altos.

Ele se coloca como uma voz de resistência dentro do parlamento, afirmando possuir a experiência necessária para não ser silenciado ou cooptado pelo sistema político vigente.

Sobre o candidato

Roberto Requião é advogado, jornalista e uma das figuras mais tradicionais da política brasileira. Já exerceu os cargos de Prefeito de Curitiba, Deputado Estadual, Senador da República e Governador do Estado do Paraná por três vezes. Sua atuação é historicamente ligada a pautas nacionalistas e de soberania popular.