Guto Silva visita equipe responsável por aplicação de polilaminina em Foz do Iguaçu

Redação
Medico João Elias El Sarraf e o secretário Guto Silva | foto: Divulgação Secid

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, aproveitou agenda oficial em Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira (25) para visitar a equipe do Hospital Unimed Foz do Iguaçu e conhecer o trabalho do neurocirurgião João Elias El Sarraf, responsável pelo projeto da aplicação da polilaminina na região Sul do Brasil.

Durante a visita, Guto destacou o impacto da pesquisa. “Viemos entender quais são os protocolos, como está sendo conduzida essa pesquisa, porque de fato é realmente transformadora e, para nós, é muito orgulho ter paranaenses à frente desse processo”, afirmou.

Foz é o segundo município paranaense a realizar o procedimento. A aplicação já havia sido feita também no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, em paciente com trauma raquimedular grave, enquanto em Foz o tratamento foi destinado a vítima de acidente de carro que ficou tetraplégica.

Segundo João Elias El Sarraf, os primeiros resultados são animadores. “Tenho orgulho de fazer parte dessa pesquisa, primeiramente por ser paranaense e também por ser uma pesquisa em que eu acredito muito. Ainda é experimental, mas os resultados iniciais têm nos enchido de esperança”, declarou.

