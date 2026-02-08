Paranaguá se transforma na Bahia com Pré-Carnaval em Circuito de Trio Elétrico e palco flutuante inédito

Pré-Carnaval com apresentações do Tchakabum e do cantor Reinaldinho colocam a cidade em projeção no cenário turístico nacional

Fotos: Silvia Costa e Juliana Leandro / PMP

Neste sábado, dia 7, Paranaguá foi contagiada pelo Carnaval da Bahia. Embalado pelos sucessos do grupo Tchakabum, o trio elétrico avançou pelas ruas de Paranaguá e deu o tom de um pré-carnaval que já entra para a memória da cidade. O evento, realizado pela Prefeitura de Paranaguá, reuniu milhares de pessoas em um circuito de Trio Elétrico aos moldes do Carnaval da Bahia. Um Carnaval plural, vibrante e organizado, que colocou Paranaguá em evidência como um dos grandes destinos da folia carnavalesca no Sul do Brasil.

Quando o trio encerrou o percurso, que iniciou na Rua Julia da Costa (Centro), em direção à Praça de Eventos, a festa ganhou novo fôlego. Às margens do Rio Itiberê, um palco flutuante aguardava o público para mais um show nacional. O cantor Reinaldinho, ex-Terra Samba, comandou o repertório com sucessos populares e marchinhas que atravessam gerações. Entre os foliões, a sensação era quase unânime: nunca se viu, na história do município, um Pré-Carnaval com essa dimensão, diversidade e estrutura.

A proposta da Prefeitura de Paranaguá foi clara desde o início, em investir em cultura e turismo como motores de desenvolvimento e geração de economia e renda.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, destacou que o Pré-Carnaval vai além da festa. “Algo fantástico está acontecendo em Paranaguá. Estamos muito focados nesse Pré-Carnaval. Essa energia positiva movimenta o turismo, o comércio, os hotéis, os restaurantes e o trabalho dos ambulantes. Isso é receita para o município e benefício direto para a população”, afirmou.

Participando do evento com a família, a vice-prefeita Fabiana Parro reforçou o caráter estratégico da iniciativa. “Estamos vivendo um resgate do Carnaval, da nossa cultura e da alegria do nosso povo. Esse evento marca uma virada de chave para mostrar o potencial de Paranaguá na cultura e no turismo. Hoje, a cidade é vista com outros olhos, preparada para receber o melhor pré-carnaval do Sul do país, atraindo mais renda e oportunidades de trabalho para a nossa população”, disse.

Projeção da festa elogiada pelo Governo do Paraná

O Pré-Carnaval também contou com o apoio do Governo do Estado. O secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, elogiou a organização e a antecipação estratégica da festa. “Confesso que estou surpreso com a estrutura e com essa grande participação popular. Paranaguá está celebrando com segurança, com famílias nas ruas, e a gente consegue ver pessoas de todas as idades. Antecipar o Carnaval é uma estratégia inteligente. Sem dúvidas, estamos falando de um dos maiores pré-carnavais do Sul do Brasil”, disse o secretário de Estado.

A secretária de Cultura do Paraná, Luciana Casagrande, que também participou da festividade, destacou o papel do evento na consolidação da cidade como referência turística. “É uma alegria estar em Paranaguá e ver a população mobilizada pelo resgate de uma festa tão importante para a cultura, a economia e a identidade do povo. O prefeito Adriano, a vice-prefeita Fabiana e toda a equipe estão de parabéns. É uma honra participar desse momento que projeta Paranaguá como o melhor Pré-Carnaval do Sul do país”, afirmou.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, o Juca, o resultado confirma o planejamento da administração. “Paranaguá volta a figurar entre os grandes pré-carnavais do Sul do Brasil. A presença do público, os shows nacionais e o palco flutuante mostram que a cidade está preparada”, ressaltou o secretário.

Com ações integradas, transparência e foco em resultados, a Prefeitura de Paranaguá transforma o pré-carnaval em política pública de valorização cultural, fortalecimento do turismo e geração de renda.

Programação do Carnaval de Paranaguá

08/02 (domingo) – 75º Banho de Mar à Fantasia

11h – Concentração na Praça do Guincho

12h – Largada

14h – Show nacional com Jammil e Uma Noites (trio elétrico)

15h30 – Continuidade da folia e Feira da Lua (alimentação)

Local: Praça do Guincho / Rua Júlia da Costa

11/02 (quarta-feira)

19h – Abertura da exposição fotográfica “Entre Memórias e Batucadas”

Local: Estação Ferroviária

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

12/02 (quinta-feira)

14h – Abertura da exposição de artes plásticas carnavalescas

Local: Casa Monsenhor Celso

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

14/02 (sábado) – Carnaval Cultural e Infantil

16h – Folia do Boi de Mamão – Praça do Guincho

17h às 19h – Cortejo até a Praça 29 de Julho

16h às 18h – Bailinho Infantil da Batucadinha

Local: Praça de Eventos

15/02 (domingo) – Desfiles Oficiais

Local: Praça de Eventos

16h – Bailinho Infantil

17h – Mini Bloco Rafael Palotino

20h – Abertura oficial

20h30 à 1h30 – Desfiles das escolas de samba e do bloco Amigos do Samba

16/02 (segunda-feira)

Local: Praça de Eventos

15h – Bloco dos Sujos

18h – Carnaval Praça Viva

17/02 (terça-feira) – Carnailha

16h – Concentração na Praça Cyro Abalem; após o arrastão, o evento segue para o Campo do Itiberê, com o Grito de Carnaval.

17/02 (terça-feira) – Encerramento

Local: Praça de Eventos

17h – Carnaval Praça Viva

20h – Desfile das Campeãs

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins