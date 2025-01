Texto e fotos: Maria Wanda de Alencar Ramos

Por que hoje é sábado, é o dia da nossa feira, a feira da Catedral de Paranaguá, ou Feira Municipal de Produtos Agrícolas, Pesca e do Artesanato.

Se você acorda cedo, ou não, e quer começar o dia fazendo o desjejum, venha!!!! Pois, a feira estará em todas as manhãs de sábado, faça chuva ou faça sol, para atender às mais variadas finalidades:

Dos/as agricultores/as que estarão desde às 4h da manhã montando suas barracas para comercializarem seus produtos, de modo a garantir a renda necessária à manutenção de suas vidas;

Daqueles/as que acordam cedo e vão fazer suas compras semanais há mais de 50 anos, reinventando e fortalecendo os laços com os/as agricultores e agricultoras, se você observar um diálogo entre eles, saberás o quanto essas relações são valorosas e duradouras;

Dos muitos trabalhadores e trabalhadoras noturnos que saem de seus turnos de trabalho e seguem para a feira para tomar o café da manhã, aproveitando para fazer suas compras;

Dos vários jovens, de todas as idades, que saem das festas/baladas iniciando às manhãs de sábado comendo pastel na manhã na nossa feira, pois lá têm muitas variedades.

Lá você pode afiar sua faca, cutelos, alicates, tesouras e muito mais:

Entre muitos outros interesses, inclusive, de gente como a gente, que mesmo não morando em Paranaguá se sente parte da feira e sempre que estar na cidade passa lá para as compras dos produtos de excelente qualidade da agricultura familiar, realizar a primeira refeição do dia, começar um bom bate papo com os/as agricultores/as para saber como estão as perspectivas para a produção agropecuária familiar, a agroecologia, e o mundo do campo na região do litoral.

É assim a feira da agricultura familiar, lugar de produção e circulação de produtos da agricultura familiar e de pessoas. Espaço cultural, segundo a Lei municipal 4.111, de 10 de janeiro de 2022, estabelecida como evento social, econômico, patrimônio imaterial e Cultural do município de Paranaguá. Fazendo história há mais 33 anos.

Portanto, venha contribuir e valorizar a imensa riqueza desse ambiente e fortalecer a cultura parnaguara e os circuitos curtos de comercialização do litoral paranaense.

Ah! Também é um lugar de fazer novos e de cultivar os existentes amigos/as.