Homem é preso por crimes sexuais e coação de menores em Guaratuba

Delegacia de Guaratuba / PCPR

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 75 anos, investigado por crimes sexuais e coação de crianças e adolescentes, contra quatro meninas com idades entre 10 e 13 anos. A captura aconteceu nesta quinta-feira (6), em Guaratuba.

Conforme apurado, o indivíduo oferecia dinheiro e produtos para ver e tocar os seios das meninas, além de exibir suas partes íntimas a elas.

De acordo com o delegado Gabriel Caldeira, após a expedição da ordem judicial, a equipe de investigação deslocou-se até a residência do suspeito, onde efetuou sua captura sem incidentes. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

“A ação faz parte do trabalho contínuo da PCPR no combate a crimes contra a dignidade sexual e na proteção de vítimas vulneráveis”. A prisão foi realizada por policiais que atuam no Verão Maior Paraná”, afirmou.