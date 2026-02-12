Núcleo de Cooperação Socioambiental do Litoral inicia 2026 com encontro no dia 19

Serão 21 encontros coordenados pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec em todas as regiões do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul

Encontro do Núcleo do Litoral em Pontal do Paraná, em setembro de 2025 | foto: Itaipu

Os encontros presenciais dos Núcleos de Cooperação Socioambiental já possuem data e local para acontecer em 2026. Evento no Litoral dá início ao novo ciclo de encontros dos 21 Núcleos espalhados pelo Paraná e pelo sul do Mato Grosso do Sul.

O primeiro encontro será em Paranaguá e deve ter representantes dos demais municípios da região: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Será no dia 19, quinta-feira depois do Carnaval.

Coordenados pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, por meio do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, o sexto ciclo de encontros presenciais, iniciado em 2024, será marcado por novos momentos de capacitação para os integrantes que representam instituições regionais, associações, ONGs, poder público, entre outros atores da sociedade civil organizada.

Para a primeira rodada de 2026, foi prevista uma capacitação para a gestão de processos colaborativos aos integrantes dos Núcleos, bem como uma formação sobre mídias digitais e meio ambiente para jovens entre 16 e 25 anos.

“Caminhamos para o terceiro ano desse programa, que está contribuindo de forma significativa para o trabalho conjunto entre instituições de ambos os estados de abrangência da Itaipu Binacional. Com essa nova série de encontros, queremos seguir capacitando esses integrantes para que repliquem iniciativas inovadoras e sejam agentes de sustentabilidade no território”, disse Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

“Ao apoiar e dar corpo a esses Núcleos, contribuímos para um território cada vez mais unido e atuante. Cada região foi impactada pela noção de trabalho colaborativo, em busca de um bem comum entre as cidades. Vamos trabalhar juntos para que seja um ano de grandes resultados”, destaca Irineu Colombo, diretor superintendente do Itaipu Parquetec.

O primeiro ciclo de encontros do ano contará com uma nova formação em educação midiática, voltada para jovens entre 16 e 25 anos, destacando a relação entre as mídias digitais e o meio ambiente. Foto: Welyton Manoel/Itaipu Parquetec.

Agenda de encontros

Após o encontro em Paranaguá, para o Núcleo Litoral, no dia 19/2, se reúne Núcleo Sul/Serra da Esperança, no dia 20/2, em São Mateus do Sul. Na semana seguinte, outros seis encontros encerram o mês de fevereiro: no dia 24, em Cornélio Procópio e Paranavaí; no dia 25, em Japira e Cianorte; enquanto, no dia 26, São Pedro do Ivaí e Londrina encerram os encontros nas regiões Norte e Noroeste.

As regiões do Centro do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul recebem encontros que iniciam o mês de março: Ponta Grossa (PR) e Rio Brilhante (MS), no dia 3; Guarapuava (PR), no dia 4; e Irati (PR) e Iguatemi (MS), no dia 5. Na sequência, Maringá (PR) e Francisco Beltrão (PR), no dia 10, além de Campo Mourão (PR) e Laranjeiras do Sul (PR), no dia 11. O encerramento do primeiro ciclo de 2026 será nos dias 24 e 25 de março, em Curitiba (PR) e Cascavel (PR). No dia seguinte, em Rio Branco do Sul (PR) e Umuarama (PR).

Sobre os Núcleos

Os encontros dos Núcleos reúnem representantes de diferentes instituições da sociedade civil para o debate conjunto de problemáticas regionais, com espaços de trocas e aprendizado foto: Marcos Prado/Itaipu Binacional

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.