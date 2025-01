Hospital Erasto Gaertner promove conscientização sobre o câncer de pele na praia

Fotos: Divulgação

O câncer de pele é o tipo de tumor que mais atinge a população brasileira. No Paraná, a realidade não é diferente. A cada ano o número de casos só aumenta, por isso, neste final de semana, o Hospital Erasto Gaertner estará presente na praia de Guaratuba, com o programa Conscientizar +, para orientar a população sobre os riscos da exposição ao sol e sobre a prevenção do câncer.

A ação será realizada ao grande público, sábado (1º) e domingo (2) das 9h às 16h, por uma equipe de enfermeiros especialistas, do Serviço de Pele e Melanoma do HEG, em uma tenda, localizada nas proximidades do Morro do Cristo, onde serão feitos atendimentos para retirada de dúvidas dos visitantes e distribuídos materiais educativos que explicam os perigos do câncer de pele, como prevenir e o que fazer em caso de suspeita.

Este é o 5º ano do trabalho de conscientização sobre o câncer de pele no litoral paranaense, realizado pelo Hospital Erasto Gaertner. Entre as dúvidas mais comuns da população estão quando suspeitar de uma lesão na pele, como funciona o encaminhamento para o diagnóstico e o tratamento nas unidades e instituições de saúde. Questionamentos que sempre são esclarecidos pelos profissionais do hospital.

Este ano, para facilitar ainda mais o aprendizado, a equipe do Conscientizar + fará um jogo de perguntas e respostas e o prêmio para quem acertar será uma unidade de filtro solar.

“A cada ano temos percebido um aumento do número de casos de câncer de pele, portanto é fundamental que a população saiba, de forma simples, o que é a doença. Existem dois grandes grupos de câncer de pele: que são o melanoma e os não melanoma – os carcinomas. Os carcinomas, resumidamente são aquelas “feridas” que não cicatrizam normalmente e progridem com o tempo; já os melanomas são aquelas “pintas” que sofreram alguma alteração ao longo do tempo; aquela marca que já existia, que pode ser de nascença ou não, mas que mudou de forma, mudou de cor, cresceu, ou alterou a morfologia. Então, neste sentido, a nossa ação é: o hospital se aproxima da população, oferecendo orientação e indicando a busca por atendimento médico especializado, quando necessário”, explica o médico Hander Keller, cirurgião oncológico do Serviço de Pele e Melanoma do Hospital Erasto Gaertner.

Treinamento para profissionais de saúde de Guaratuba

Antes de levar a campanha ao público da Praia de Guaratuba, na sexta-feira (31), o Hospital Erasto Gaertner oferecerá aos profissionais da Secretaria de Saúde de Guaratuba um dia inteiro de imersão, em um treinamento sobre como identificar casos suspeitos e colaborar com o diagnóstico precoce do câncer de pele.

Sobre o Programa Conscientizar +

Com a convicção de que a jornada da saúde começa pelo cuidado, o Programa Conscientizar + tem levado atenção e assistência gratuita itinerante a milhares de pessoas no Sul do país. Esse trabalho vai muito além das praias, alcançando diferentes ambientes públicos e privados por meio de parcerias estratégicas do Hospital Erasto Gaertner.

Em atividades realizadas durante eventos públicos ou privados, a equipe de profissionais do hospital promove ações voltadas para a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. Além de orientações, essas atividades reforçam o compromisso de oferecer conhecimento acessível e incentivar a população a adotar hábitos que contribuam para a redução de fatores de risco relacionados à doença.

A prevenção e o diagnóstico precoce são ferramentas essenciais para aumentar as chances de sucesso no tratamento do câncer. Detectar a doença em seus estágios iniciais não apenas melhora significativamente as taxas de cura, como também reduz os impactos físicos, emocionais e financeiros na vida dos pacientes e de suas famílias. Essa abordagem é uma das prioridades do Hospital Erasto Gaertner, que é referência no combate ao câncer, atuando de forma integrada na assistência, pesquisa, ensino e conscientização.

Combate ao Câncer de Pele: Hospital Erasto Gaertner na praia de Guaratuba

Data: 31 de janeiro (treinamento para servidores da prefeitura), 1 e 2 de fevereiro (orientação ao público).

Horário: Sábado e domingo – 9h às 16h

Local: Praia de Guaratuba, próximo ao Morro do Cristo