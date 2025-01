IAT promove ação de conscientização sobre importância da restinga

Pontal do Paraná é o município de praias que mantém maias restinga preservada | foto: Prefeitura

O Instituto Água e Terra (IAT) promoveu, na praia de Pontal do Paraná, nesta quarta-feira (15), ações de conscientização sobre a restinga na orla.

A atividade contou contou com mostra exemplares de espécies nativas da vegetação, distribuição de folders informativos e práticas de educação ambiental, ressaltando a importância da flora para o meio ambiente. As espécies em exposição foram a capotiguara (Blutaparon portulacoides), o carrapicho-de-praia (Acicarpha bonariensis) e a salsa-da-praia (Ipomoea pes-caprae).

O engenheiro florestal do IAT Joberti Silva da Rocha, destacou a atenção que o Instituto, por meio da gerência de Restauração Ambiental, tem com o plantio das espécies nativas de restinga e também com a educação ambiental. “A restinga é um dos ecossistemas que mais sofre pressão. Nossa missão é estimular a população a saber a importância, preservar, e recuperar áreas de restinga”.

Ele ressaltou que a restinga é um ecossistema costeiro fundamental na manutenção da qualidade da água do mar, além de servir como barreira física contra a erosão das praias e a ressaca da maré. “Tem impacto direto na qualidade das praias que temos no Paraná”, disse.

As atividades agradaram aos veranistas. O marceneiro Orlando Beloto pôde aprender um pouco mais sobre a flora local. Ele aproveitou também para se divertir com a neta Maria Helena, de 7 anos. “A gente não sabe a importância que a restinga realmente tem, por isso é ação é muito valiosa. A partir disso começamos a preservar”..

Genivaldo Miguel Presidente é aposentado e morador de Pontal do Paraná há 15 anos. Ele frequenta a praia todos os dias e sempre aprecia a beleza e a importância das espécies nativas. “Tem que cuidar. Isso não é para mim, é para os meus netos e filhos”.

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Paraná Mais Verde

Reestruturar as áreas de restinga é um dos pilares do programa de educação ambiental Paraná Mais Verde, lançado pela secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável em 2019. O objetivo é despertar a consciência ambiental e aliar desenvolvimento ambiental, econômico e social.

O projeto conta com as seguintes linhas de ação: Revitaliza Viveiros (modernização dos atuais 19 viveiros espalhados pelo Estado), Viveiros Socioambientais (distribuição de mudas), Incentivo a Espécies Ameaçadas de Extinção, Datas Comemorativas (plantio de mudas de espécies nativas), Parques Urbanos e Poliniza Paraná.