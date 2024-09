ICMBio contrata  agente temporário ambiental em Matinhos

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abre novo Processo Seletivo, com uma vaga de agente temporário ambiental para o Núcleo de Gestão Integrada (NGI) de Matinhos.

É necessário que o candidato tenha ensino fundamental incompleto. A remuneração mensal é de um salário mínimo, além de auxílios legais.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 e 27 de setembro de 2024, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, presencialmente, na sede do NGI ICMBio Matinhos sito à Av. Maringá, 499, balneário Caiobá, Matinhos; pelo site Gov.br; ou via e-mail: [email protected].

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A assinatura do contrato do selecionado será no dia 14 de outubro.

Parques nacionais

O trabalho do agente ambiental consiste no apoio ao uso público em unidades de conservação, executando atividades auxiliares de planejamento, estruturação e monitoramento da visitação, tais como manejo e sinalização de trilhas, interpretação ambiental, recepção e orientação aos visitantes, agendamento de visitas, eventos de recreação e esporte em contato com a natureza e outras atividades relacionadas ao uso público.

O NGI Matinhos administra o Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange e o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais.

Confira o edital completo:

Saiba mais: PSS NGI Matinhos