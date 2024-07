Ilha do Mel inicia os preparativos para o Jazz Festival, em agosto

Evento promete transformar os cinco fins de semana do mês com muita música de qualidade, aquecendo o turismo na estação mais fria do ano

Em agosto, a paradisíaca Ilha do Mel, um dos destinos turísticos mais visitados do Paraná, se transformará mais uma vez no epicentro da música e da cultura com o Jazz Festival. O evento atrai milhares de turistas apaixonados por boa música e natureza. Este ano a estimativa é de 60 mil pessoas passando pelo evento, um número maior se comparado aos anos anteriores, uma vez que agosto terá cinco fins de semana, além do que, a cada edição, a dedicação dos moradores e dos comerciantes só cresce para levar ao turista uma grande experiência.

Felipe Andrews Gonçalves, um dos organizadores do evento em Nova Brasília, diz que a novidade deste ano será os diferentes locais das apresentações, com destaque para os três palcos principais, na comunidade: um no Trapiche de Nova Brasília, outro na Pracinha Felipe Valentim e, o terceiro, na Praia de Fora, com apresentações em forma de circuito entre 11h e 19h. Após esse horário, o Festival continua com as atrações adicionais do Circuito Off em algumas pousadas e restaurantes, complementando a experiência dos turistas. Toda a programação do Circuito Off, assim como dos três palcos principais, poderá ser conferida em dois endereços do Instagram: @jazzagostoilhadomel e @ilhadomeljazz.

Outro destaque é a valorização dos talentos locais e regionais. “A gente está contratando bastante músicos de Paranaguá, Pontal do Sul, Curitiba e também alguns nomes que são relevantes no circuito regional e nacional. Estamos também valorizando os músicos aqui da nossa região, reforçando o compromisso com a comunidade local”, diz Andrews.

Suzi Albino, que também faz parte da equipe organizadora, complementa que para garantir uma experiência musical rica e diversificada, a programação do Jazz Festival contempla várias vertentes do jazz. “O jazz, além de estilo de música, é raiz para muitos outros. Desta forma, estamos tendo a preocupação de contemplar, em nossa programação, as variantes do jazz, desde o jazz clássico, passando pelo jazz cigano, samba jazz, entre outros”, diz Suzi.

Além das apresentações musicais, o Festival contará com atividades complementares que prometem enriquecer ainda mais a experiência dos visitantes. “Vamos também ter yoga e ações ambientais. Essa combinação de música, bem-estar e consciência ambiental torna o Festival um evento completo”, garantem os organizadores.

Jazz Festival, na Ilha do Mel

Datas: os cinco fins de semana de agosto (de sexta a domingo)

Local: Nova Brasília

Horários: Das 11h às 19h, nos palcos no Trapiche, Praça Felipe Valentim, Praia de Fora e, após às 19h, Circuito Off em pousadas e restaurantes.

Mais informações: Instagram @jazzagostoilhadomel e @ilhadomeljazz.