Ilha do Mel tem 2 festivais de jazz simultâneos: em Encantadas e Brasília

O Encantadas Jazz e o Jazz Festival colocam a Ilha do Mel como meca da música instrumental e movimentam o turismo no inverno.

Os dois eventos começaram no primeiro final de semana de agosto e se estendem nos próximos, até o fim do mês. Por causa dos eventos, a Viação Graciosa disponibiliza um ônibus extra às 17h20, nas sextas-feiras, da Rodoferroviária de Curitiba até o trapiche de embarque de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. Também vai ter barca extra para Brasília e Encantadas, saindo do trapiche às 20h.

Encantadas | foto: Divulgação

A segunda rodada do Encantadas Jazz , de 9 a 11 de agosto, vai ter o Finde Latino-americano, com atrações de cinco países: Colômbia, Argentina, Paraguai, Peru e Brasil.

No Palco Swamp, em frente ao trapiche de desembarque da Praia de Encantadas, vão rolar no sábado (10), os shows abertos da paraguaia Rafaela Mood, dos colombianos do Club Murakami e dos argentinos Noise Jazz Merlo, com animação nos intervalos de DJ Snope.

No domingo (11), o palco público recebe a Festa Cheto Mal, da Argentina, e o paranaense Wes Ventura, além de animação da DJ Selecta Manzana. Para completar, na noite do sábado, o peruano Willy Bronca se apresenta no Circuito Jazz.

A programação musical acontece nas noites de sexta, sábado e domingo com atrações também nos palcos de bares e pousadas do Circuito Jazz, formado pelo Fim da Trilha, Sham’s, Deck do Marujo e Cavalo Marinho. No sábado de manhã, vai ter ação ambiental com coordenação das ONG’s EcoLocal, Parceiros do Mar e Recicleme. No domingo, em novo horário, vai rolar aula gratuita de Yoga a partir das 10 horas, na Praia da Gruta.

O festival segue nos próximos quatro fins de semana, da noite da sexta à noite de domingo, até o dia 1º de setembro. A previsão para o próximo fim de semana, de 9 a 11, é de tempo firme e sol, contando com a possibilidade de nova presença de denso nevoeiro para deixar o cenário paradisíaco da Ilha do Mel ainda mais mágico.

Nova Brasília | foto: Divulgação

Em outra parte da ilha, acontece o Jazz Festival. O evento tem uma programação variada em três palcos principais: no Trapiche da Nova Brasília, na Pracinha Felipe Valentim e na Praia de Fora. As apresentações ocorrerão também no Circuito Off em pousadas e restaurantes.

O Festival destaca talentos locais e regionais, com músicos de Paranaguá, Pontal do Sul e Curitiba, além de nomes importantes do circuito nacional.

Sexta (9)

18H30 – Trio Quintina – Palco Trapiche

19h30 – Wes Ventura Trio – Palco Praça Felipe Valentin

20H30 – Wes Ventura Trio – Palco Trapiche

Sábado (10)

11h30 – Trio 3×0 (Marina Camargo acordeon, Marcelo Pereira violão e Nati Bermudez flauta) – Palco Praça Felipe Valentim

12h00 – Trio Borealis – Palco Trapiche

14h00 – Trio Quintina – Palco Trapiche

14h30 – Ellen Be (violão/voz) e Menandro Souza (trompete) – Palco Praça Felipe Valentim

16h00 – Wes Ventura – Palco Trapiche

17h30 – MilknBlues – Palco Praça Felipe Valentim

Domingo (11)

13h00 – Trio Borealis – Palco Trapiche

15h30 – Trio Quintina – Palco Praia de Fora