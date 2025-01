Foto: Brisa Teixeira

Residente em Colorado, nos Estados Unidos, o músico Thom LaFond combina letras faladas com arranjos sofisticados, transitando entre folk, jazz e blues

Nova Brasília, na Ilha do Mel (Paranaguá), se tornou, nos últimos dias, um refúgio musical para os apreciadores do folk, jazz e blues. O responsável por esse momento único foi o músico americano Thom LaFond, que, após duas noites de apresentações memoráveis no Ilha do Mel Café, nos dias 18 e 19 de janeiro, decidiu estender sua estada para mais três performances nesta semana.

O artista, natural de Nova York e, atualmente, residente no Colorado, região montanhosa, no centro-oeste dos Estados Unidos, é conhecido por seu estilo único, que combina letras faladas com arranjos sofisticados, transitando entre diferentes gêneros musicais como o folk, jazz e blues. Como multi-instrumentista e produtor, LaFond cria narrativas envolventes em suas composições, conquistando públicos ao redor do mundo.

LaFond chegou no Brasil por intermédio do músico e produtor musical Rafiusk, que após ter ouvido uma música do artista no Instagram, entrou em contato e fez o convite. Um ano depois, a parceria se consolidou e Rafiusk o levou para a Ilha do Mel.

A passagem de LaFond pela Ilha do Mel já entrou para a história do Ilha do Mel Café. Charles Príncipe de Oliveira, proprietário do espaço, destacou o impacto das apresentações no último fim de semana: “A atmosfera intimista do Café, aliada ao talento e carisma do Thom, proporcionou noites inesquecíveis para os frequentadores. O público se conectou profundamente com a música dele”. Segundo ele, o sucesso foi tanto que o músico foi convidado para novas apresentações esta semana.

A estada de LaFond, na Ilha do Mel, tem o apoio do Ilha do Mel Café, do Restaurante Mar & Sol, da BeeHouse Pousada e Restaurante e da Hidromel, bebida típica e artesanal produzida na Ilha.

Segundo o músico, seu repertório nas apresentações na Ilha do Mel combina canções autorais e interpretações de grandes nomes da música. “Toquei principalmente minhas composições originais, mas também covers de Frank Sinatra, Billie Holiday, Harry Styles e Al Green”, disse ele. Entre suas músicas próprias, LaFond destaca “In a Hurry”, “Damned If I Don’t” e “I Thought You Died”.

Para os fãs que não conseguiram comparecer no último fim de semana terão mais oportunidades de assistir ao artista ao vivo. LaFond se apresentará: dia 23 (quinta-feira): Ilha do Mel Café, das 21h à meia-noite. Dia 24 (sexta-feira): Pracinha Felipe Valentim, das 19h às 21h; e Ilha do Mel Café, das 21h à meia-noite. Esses shows prometem manter o clima vibrante e intimista que conquistou o público na primeira leva de apresentações.

O músico faz um convite ao público: “Eles podem esperar ouvir, dançar, sorrir e aproveitar algo diferente. Eu não toco muitos covers populares, porque estou apresentando meu próprio trabalho. Será um show único.” Além disso, ele ressalta que o público também poderá desfrutar de apresentações do artista Rafiusk, que trará clássicos e músicas modernas do Brasil. “Ele e a banda Take it Easy tocarão algumas músicas comigo”, acrescentou.

Quarteto Banshee Tree

Além de sua carreira solo, Thom LaFond é integrante e líder do quarteto Banshee Tree, um projeto musical que une folk, jazz e ritmos eletrônicos em um som enérgico e inovador. Com uma proposta experimental, a banda tem conquistado admiradores pelo dinamismo de suas apresentações ao vivo, que mesclam improvisação, groove e melodia, resultando em performances hipnotizantes.

A experiência adquirida com o grupo se reflete no trabalho solo de LaFond, trazendo um frescor sonoro às suas composições e arranjos. Ao longo de sua trajetória, LaFond já dividiu o palco com artistas como Arlo Parks, Rayland Baxter, Rainbow Girls, Handmade Moments, Daniel Rodriguez, Elephant Revival, March Fourth e Leftover Salmon. Sua passagem pelo Brasil, e especialmente pela charmosa Ilha do Mel, reforça sua vontade de se conectar com novas audiências e compartilhar sua arte de maneira autêntica.

Conheça mais sobre Thom LaFond, nas suas redes sociais e plataformas de streaming:

▶️ YouTube

📷 Instagram

🎵 Spotify



Shows Thom LaFond, em Nova Brasília, Ilha do Mel

Dias 23 e 24 (quinta e sexta-feira): Ilha do Mel Café, das 21h à meia-noite.

Dia 24 (sexta-feira): Pracinha Felipe Valentim, das 19h às 21h.

Apoios: Ilha do Mel Café; Restaurante Mar & Sol; BeeHouse Pousada e Restaurante e; e Hidromel Ilha do Mel.

Entrada: R$ 20