Ilha do Mel vai ganhar nova UBS, em Nova Brasília

O prefeito Adriano Ramos assinou nesta sexta-feira (12), às 9h, a Ordem de Serviço para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Flora Neves da Graça, em Nova Brasília, na Ilha do Mel.

A obra, no valor de R$ 2,8 milhões, será custeada integralmente com recursos do Município e a comunidade está convidada a participar do ato.

Além da cerimônia de assinatura, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) preparou uma série de atividades para atender a comunidade. Durante a manhã, vacinação contra sarampo, febre amarela, dengue e gripe, além de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites, aferição da pressão arterial, medição da glicemia e apresentações culturais, como teatro para crianças, com a presença especial do personagem Zé Gotinha.

A nova unidade, que substituirá a estrutura atual já deteriorada, terá 487,3 m² de área construída. O projeto prevê recepção ampla, consultórios médicos, odontológico e ginecológico, salas de vacinação, observação, curativos e aplicação/inalação, além de farmácia, setor administrativo e dormitórios para os profissionais de saúde, entre outros ambientes.

A empresa vencedora, Dok Engenharia e Construtora Ltda, terá prazo de 210 dias corridos para concluir a obra após a emissão da Ordem de Serviço.

A atual unidade, localizada no mesmo lote, será demolida devido às limitações estruturais. Segundo análises técnicas, a reforma não seria viável diante dos vícios construtivos e da falta de espaço, o que compromete a capacidade de atendimento.

Justificativa

A construção da nova UBS atende à crescente demanda por serviços de saúde de qualidade na Ilha do Mel, especialmente na comunidade de Nova Brasília. Além da população local, a região recebe milhares de turistas todos os anos, o que pressiona os serviços existentes.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância estratégica do investimento. “Estamos investindo em uma unidade moderna, planejada para atender não só os moradores da Ilha, mas também os visitantes que fazem parte da nossa realidade. A saúde é prioridade e essa obra simboliza o compromisso do nosso governo em oferecer um atendimento digno, acessível e de qualidade para todos”, afirmou.

Para a secretária de Saúde, Patrícia Scacalossi, a nova estrutura permitirá avanços significativos. “A atual unidade já não atende às necessidades da comunidade, tanto em espaço quanto em condições físicas. A nova UBS será adequada às normas sanitárias e de acessibilidade, garantindo segurança e conforto para usuários e profissionais. É um ganho enorme para a saúde da Ilha do Mel”, ressaltou.

Impacto esperado

Com a nova estrutura, será possível ampliar a Estratégia Saúde da Família, fortalecer ações de prevenção e garantir maior resolutividade no atendimento primário, fundamental para reduzir deslocamentos e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

A obra também representa um reforço ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Paranaguá, alinhado aos princípios de universalidade, integralidade e equidade.

