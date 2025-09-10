Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Ilha do Mel vai ganhar nova UBS, em Nova Brasília

Redação
O projeto prevê recepção ampla, consultórios médicos, odontológico e ginecológico, salas de vacinação, observação, curativos e aplicação/inalação, além de farmácia, setor administrativo e dormitórios para os profissionais de saúde

O prefeito Adriano Ramos assinou nesta sexta-feira (12), às 9h, a Ordem de Serviço para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Flora Neves da Graça, em Nova Brasília, na Ilha do Mel.

A obra, no valor de R$ 2,8 milhões, será custeada integralmente com recursos do Município e a comunidade está convidada a participar do ato.

Além da cerimônia de assinatura, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) preparou uma série de atividades para atender a comunidade. Durante a manhã, vacinação contra sarampo, febre amarela, dengue e gripe, além de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites, aferição da pressão arterial, medição da glicemia e apresentações culturais, como teatro para crianças, com a presença especial do personagem Zé Gotinha.

A nova unidade, que substituirá a estrutura atual já deteriorada, terá 487,3 m² de área construída. O projeto prevê recepção ampla, consultórios médicos, odontológico e ginecológico, salas de vacinação, observação, curativos e aplicação/inalação, além de farmácia, setor administrativo e dormitórios para os profissionais de saúde, entre outros ambientes.

A empresa vencedora, Dok Engenharia e Construtora Ltda, terá prazo de 210 dias corridos para concluir a obra após a emissão da Ordem de Serviço.

A atual unidade, localizada no mesmo lote, será demolida devido às limitações estruturais. Segundo análises técnicas, a reforma não seria viável diante dos vícios construtivos e da falta de espaço, o que compromete a capacidade de atendimento.

Justificativa

A construção da nova UBS atende à crescente demanda por serviços de saúde de qualidade na Ilha do Mel, especialmente na comunidade de Nova Brasília. Além da população local, a região recebe milhares de turistas todos os anos, o que pressiona os serviços existentes.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância estratégica do investimento. “Estamos investindo em uma unidade moderna, planejada para atender não só os moradores da Ilha, mas também os visitantes que fazem parte da nossa realidade. A saúde é prioridade e essa obra simboliza o compromisso do nosso governo em oferecer um atendimento digno, acessível e de qualidade para todos”, afirmou.

Para a secretária de Saúde, Patrícia Scacalossi, a nova estrutura permitirá avanços significativos. “A atual unidade já não atende às necessidades da comunidade, tanto em espaço quanto em condições físicas. A nova UBS será adequada às normas sanitárias e de acessibilidade, garantindo segurança e conforto para usuários e profissionais. É um ganho enorme para a saúde da Ilha do Mel”, ressaltou.

Impacto esperado

Com a nova estrutura, será possível ampliar a Estratégia Saúde da Família, fortalecer ações de prevenção e garantir maior resolutividade no atendimento primário, fundamental para reduzir deslocamentos e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

A obra também representa um reforço ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Paranaguá, alinhado aos princípios de universalidade, integralidade e equidade.

Fonte. PMP / jornalista: Luiza Rampelotti

Redação
Leia também
Manchete

Porto Sem Papel recebe ajustes para aumentar a segurança nas operações

Manchete

Paranaguá realiza Feirão de Empregos nesta quinta com mais de 100 vagas nesta quinta

Manchete

Portos do Paraná apadrinha Aquário de Paranaguá e reforma espaços dos peixes e dos pinguins

Paranaguá

Portos do Paraná registram maior movimentação de um mês de agosto

Paranaguá

TCP recebe comitiva do Hospital Pequeno Príncipe

Destaques

Paranaguá recebe Plano de Redução de Riscos feito em parceria com Governo Federal e UFPR