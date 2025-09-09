Correio do Litoral
Portos do Paraná apadrinha Aquário de Paranaguá e reforma espaços dos peixes e dos pinguins

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

As áreas destinadas aos pinguins-de-magalhães e a mais de 200 peixes do Aquário de Paranaguá passarão por uma ampla reforma. Melhorias em dois dos ambientes do local serão patrocinadas pela Portos do Paraná, com um investimento de R$ 72 mil como parte do projeto “Apadrinhe o Seu Recinto”. As obras nos espaços começam nesta terça-feira (9).

Os espaços “Oceano” e “Pinguinário” receberão quatro aparelhos de TV que exibirão um resumo sobre os animais nos tanques e informações sobre a vida marinha. Também serão feitas pinturas e outras ações de manutenção, como o polimento do vidro para melhorar a visualização dos pinguins. A iluminação passará por reparos, além da criação de um ambiente imersivo que remeterá à região da Patagônia, local de origem dos pinguins, que fica entre a Argentina e o Chile.

Também será feita a compra de alguns equipamentos que ajudarão no sistema de filtragem do principal espaço do aquário, o “Oceano”. “A Portos do Paraná possui em seu planejamento estratégico o eixo da sustentabilidade, buscando cada vez mais incorporar os princípios ESG em suas ações. Patrocinar o Aquário, que é um importante ponto turístico da cidade e repleto de ações de educação ambiental, está totalmente alinhado a este propósito, o que é muito gratificante pra nós”, declarou o gerente de Meio Ambiente da Portos do Paraná, Thales Trevisan.

A proposta do “Apadrinhe o Seu Recinto” é que mais empresas apoiem os outros 24 ambientes do Aquário. “Tudo isso faz com que a gente se aproxime do povo parnanguara e que eles entendam que isso aqui é deles, né? Não é só um empreendimento da cidade, mas é do povo parnanguara”, comentou a gestora do Aquário de Paranaguá, Camila Virga.

Estrutura e atrações

As instalações pertencem ao acervo do Instituto Água e Terra (IAT), órgão ligado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), e estão sob a concessão da empresa que também administra o Aquário do Guarujá. A estrutura, que é um atrativo turístico de Paranaguá, abriga dezenas de espécies do litoral paranaense e brasileiro (marinhas e de água doce), como robalo, baiacu, bagre, xaréu, sargo-de-dente, paru-enxada, bem como diversas espécies de répteis, tartarugas entre outros.

O Aquário de Paranaguá é um dos maiores do sul do país e conta com três vertentes de atuação: educação, pesquisa e lazer. O local é uma das fontes de economia da cidade e do turismo no litoral paranaense e recebeu aproximadamente 32.000 visitantes em 2024.

O “Oceano” é o maior tanque do local e desperta a atenção do público por ter a maior diversidade de peixes. O mergulho da sereia é uma atração à parte. A apresentação da mergulhadora vestida com uma roupa especial remete ao personagem mitológico. O Aquário também conta com visitas guiadas em grupo, momento em que os especialistas explicam mais sobre a biologia aquática local.

Já o “Pinguinário” reúne três pinguins-de-magalhães — dois machos e uma fêmea —, que foram resgatados na Ilha de Cananéia, no litoral de São Paulo. Na natureza, os pinguins-de-magalhães moram nas zonas costeiras da Argentina e do Chile, migrando anualmente para o Brasil e outros países da América do Sul em busca de águas mais quentes durante o inverno.

Os animais do Aquário foram resgatados em situação de abandono, ou em condições específicas de saúde ou sofreram maus-tratos, e estão impossibilitados de retornarem à natureza. “Ter a ajuda da Portos do Paraná é fundamental para que a experiência do público seja muito melhor”, destaca Camila.

As irmãs Milena e Aurora Melo vieram com a família ver o show da sereia e conhecer os pinguins. “Eu gostei da cauda dela”, afirmou Aurora. “Achei muito legal os pinguins”, comentou Milena.

O servidor público Marcos Rezende aproveitou o feriado de Curitiba para trazer a família até Paranaguá e conhecer o espaço. “Lindo o aquário, magnífico. É uma ótima iniciativa, a gente adorou muito. A visita valeu muito a pena”, elogiou.

