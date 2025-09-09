Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paranaguá realiza Feirão de Empregos nesta quinta com mais de 100 vagas nesta quinta

Redação
Agência do Trabalhador, Sine e Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação realizam um Feirão de Empregos com mais de 100 vagas em quatro empresas

A Agência do Trabalhador de Paranaguá, em parceria com o Sine (Sistema Nacional de Empregos) informa que realizará na quinta-feira, 11, um Feirão de Empregos para o preenchimento de mais de 100 vagas em quatro empresas que estão expandindo atuação na cidade.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação (Setrin), e será realizada num único dia das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Vagas

São 12 vagas para mecânicos; 6 eletricistas; 3 técnicos em segurança; 12 auxiliares de serviços gerais; 10 mecânicos III; 6 mecânicos II; 20 vagas para descarga de vagões; 22 operadores de produção; 5 auxiliares de fluxo; 2 jatistas; 2 pintores jatistas; um auxiliar de pintor jatista; dois caldeireiros; um técnico em segurança; um advogado.

Os candidatos devem comparecer à Agência do Trabalhador portando um documento com foto, comprovante de residência, Carteira de Trabalho (CTPS) e currículo.

Todos os agentes de atendimento são orientados para recepcionar os candidatos e dar agilidade nos encaminhamentos. Profissionais de Recursos Humanos das quatro empresas participantes farão as entrevistas no mesmo dia, nas instalações da agência.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua José Gomes, 320, Tuiuti.

Redação
Leia também
Manchete

Portos do Paraná apadrinha Aquário de Paranaguá e reforma espaços dos peixes e dos pinguins

Paranaguá

Portos do Paraná registram maior movimentação de um mês de agosto

Paranaguá

TCP recebe comitiva do Hospital Pequeno Príncipe

Destaques

Paranaguá recebe Plano de Redução de Riscos feito em parceria com Governo Federal e UFPR

Paranaguá

CastraPet retorna à Ilha do Mel com mutirão extra de castração de cães e gatos

Manchete

Arrecadação da Corrida do Porto beneficia lares de idosos