Paranaguá realiza Feirão de Empregos nesta quinta com mais de 100 vagas nesta quinta

Agência do Trabalhador, Sine e Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação realizam um Feirão de Empregos com mais de 100 vagas em quatro empresas

A Agência do Trabalhador de Paranaguá, em parceria com o Sine (Sistema Nacional de Empregos) informa que realizará na quinta-feira, 11, um Feirão de Empregos para o preenchimento de mais de 100 vagas em quatro empresas que estão expandindo atuação na cidade.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação (Setrin), e será realizada num único dia das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Vagas

São 12 vagas para mecânicos; 6 eletricistas; 3 técnicos em segurança; 12 auxiliares de serviços gerais; 10 mecânicos III; 6 mecânicos II; 20 vagas para descarga de vagões; 22 operadores de produção; 5 auxiliares de fluxo; 2 jatistas; 2 pintores jatistas; um auxiliar de pintor jatista; dois caldeireiros; um técnico em segurança; um advogado.

Os candidatos devem comparecer à Agência do Trabalhador portando um documento com foto, comprovante de residência, Carteira de Trabalho (CTPS) e currículo.

Todos os agentes de atendimento são orientados para recepcionar os candidatos e dar agilidade nos encaminhamentos. Profissionais de Recursos Humanos das quatro empresas participantes farão as entrevistas no mesmo dia, nas instalações da agência.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua José Gomes, 320, Tuiuti.