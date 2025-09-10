Correio do Litoral
Porto Sem Papel recebe ajustes para aumentar a segurança nas operações

A partir de novembro, agentes marítimos terão novas exigências no sistema para cumprir regulamento da Portos do Paraná
Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A Portos do Paraná dará mais um passo para ampliar a segurança das operações nos Portos de Paranaguá e Antonina. A partir de novembro, os agentes marítimos terão que anexar o Formulário de Pré-inspeção de Segurança e comprovar a comunicação aos operadores portuários no sistema “Porto Sem Papel”.

A nova exigência coloca a estrutura portuária paranaense em sintonia com as melhores práticas do setor e garante a conformidade com a legislação brasileira de saúde e segurança do trabalho.

No formulário, o comandante da embarcação deve informar sobre os equipamentos usados para o embarque e desembarque da tripulação, assim como a situação dos conveses, porões e equipamentos de bordo e seus acessórios de estivagem. Tudo para garantir a circulação e o trabalho com a maior segurança possível.

De acordo com o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Portos do Paraná, José Sbravatti, a iniciativa reforça a necessidade de que todas as operações portuárias aconteçam em condições seguras. “Estamos tratando de acessos, de circulação, de equipamentos, sejam guindastes e seus acessórios, os quais precisam estar em plenas condições para garantir a segurança das pessoas que irão trabalhar: TPAs, operadores portuários e prestadores de serviços”, explica.

Para orientar sobre as mudanças, a empresa pública reuniu nesta terça-feira (9), no Palácio Taguaré, os agentes marítimos que atuam em Paranaguá e Antonina, a fim de explicar as alterações, tirar dúvidas e ouvir sugestões. “O agente marítimo é o responsável por organizar toda essa logística de informações: enviar as orientações ao comando do navio, comunicar o operador portuário e registrar no sistema Porto Sem Papel, para que a Autoridade Portuária faça a análise e conceda a anuência do risco”, detalha Sbravatti.

A partir de 3 de novembro, as alterações entram em vigor e serão obrigatórias para que os navios possam atracar nos portos do Paraná. O texto do regulamento e o formulário da pré-inspeção estão disponíveis no endereço: https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente/Pagina/Procedimentos-Operacionais-do-Sistema-de-Gestao-Integrada-Operacoes-e-Servicos.

Segundo ele, essa medida está alinhada com a conformidade legal das operações, respeitando os requisitos de saúde e segurança da legislação brasileira e proporcionando a evidência do cumprimento de todas as etapas desse processo perante o Sistema de Gestão Integrado da Portos do Paraná.

Fonte: Gcom Portos do Paraná

