Imagens mostram caminhão em chamas na BR-376, em Guaratuba

Um caminhão pegou fogo por volta das 10h deste sábado (31), na BR-376, em Guaratuba, e provocou o bloqueio da rodovia por cerca de uma hora. Ninguém se feriu.

Vídeos: Juliano Neitzke

Juliano Neitzke, morador de Garuva (SC), do município vizinho de Guaratuba, fez imagens exclusivas do veículo em chamas e do trabalho dos bombeiros. A sequência filmada por drone mostra o combate ao incêndio e a longa fila no final da Serra do Mar, próximo da localidade de Pedra Branca do Araraquara e da divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina.

O fogo atingiu parcialmente a carreta do caminhão Mercedes Benz, mas não chegou à cabine. O fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros de Garuva, que levou 20 minutos para apagar as chamas e mais 20 minutos para o rescaldo.

O trecho do acidente, no km 675,2, sentido Santa Catarina, foi bloqueado, inicialmente, na faixa direita e no acostamento, depois foram interditadas as duas faixas.

Pouco depois, por questões de segurança, foi bloqueada a BR-376 no km 662, em Tijucas do Sul.

Por volta das 11h20, as faixas foram liberadas em Guaratuba e em Tijucas do Sul, quando a fila já era de 5 quilômetros.