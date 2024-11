Impostos e taxas veiculares: quais as diferenças entre o IPVA e o licenciamento?

Motoristas precisam lidar com o pagamento anual do IPVA e do licenciamento, mas muitas vezes se confundem sobre as funções e finalidades de cada um

Os proprietários de veículos no Brasil são obrigados a arcar com algumas despesas anuais para manter seus veículos em situação regular. Entre elas, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o licenciamento são os mais conhecidos. Embora os dois sejam necessários para a regularização, eles têm propósitos distintos. Enquanto o IPVA está diretamente relacionado ao imposto sobre a posse do veículo, o licenciamento garante que o carro esteja apto a circular.

O que é o IPVA?

O IPVA é um imposto estadual cobrado anualmente sobre a propriedade de veículos automotores. Instituído em 1986, ele substituiu a antiga Taxa Rodoviária Única (TRU), e sua arrecadação é destinada tanto ao estado quanto ao município onde o veículo foi registrado. O valor do IPVA varia de acordo com o modelo, o ano de fabricação e o valor de mercado do veículo, conforme estipulado pela Tabela Fipe. Em caso de dúvidas sobre os valores, é recomendado consultar o IPVA no site do Detran para saber exatamente o valor referente ao seu automóvel.

A arrecadação do IPVA tem como principal objetivo custear despesas públicas, como saúde, educação e infraestrutura, além de ser parcialmente destinada ao fundo de participação dos municípios. Apesar de estar ligado a veículos, o IPVA não é diretamente investido em melhorias nas estradas, ao contrário do que muitos pensam.

Em alguns estados, há isenções ou reduções de IPVA para veículos mais antigos, pessoas com deficiência e outros casos específicos. O não pagamento do IPVA pode resultar em multas, juros sobre o valor devido e a inscrição da dívida na Dívida Ativa, além de impedir o licenciamento do veículo.

O que é o licenciamento?

O licenciamento é um processo obrigatório para todos os veículos em circulação no Brasil e deve ser renovado anualmente. Esse procedimento visa verificar se o veículo está em conformidade com as normas de segurança e ambiental, garantindo que ele possa trafegar em vias públicas sem oferecer riscos à segurança de outros motoristas e pedestres.

Ao contrário do IPVA, que é um imposto, o licenciamento é uma taxa administrativa. Ele é necessário para que o motorista obtenha o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), um documento que comprova que o veículo está em condições legais de uso.

O valor do licenciamento é mais acessível se comparado ao IPVA, mas sua falta de pagamento também pode trazer sérias consequências. Sem o licenciamento em dia, o veículo pode ser apreendido em uma blitz, o que gera custos adicionais para o proprietário, como multas e despesas de reboque e estadia do carro no pátio.

Diferenças entre IPVA e licenciamento

Embora sejam cobrados anualmente e ambos sejam essenciais para que o veículo esteja em situação regular, o IPVA e o licenciamento possuem diferenças fundamentais. A seguir, estão as principais distinções entre eles:

Natureza jurídica: o IPVA é um imposto estadual que incide sobre a propriedade de veículos, enquanto o licenciamento é uma taxa administrativa para autorizar a circulação do veículo.



o IPVA é um imposto estadual que incide sobre a propriedade de veículos, enquanto o licenciamento é uma taxa administrativa para autorizar a circulação do veículo. Finalidade: o IPVA tem como função arrecadar recursos que serão distribuídos entre estado e municípios para diversas áreas públicas. Já o licenciamento visa garantir que o veículo cumpra as normas de segurança e ambientais exigidas por lei.



o IPVA tem como função arrecadar recursos que serão distribuídos entre estado e municípios para diversas áreas públicas. Já o licenciamento visa garantir que o veículo cumpra as normas de segurança e ambientais exigidas por lei. Valor: o IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, o que significa que quanto mais caro o carro, maior será o imposto. O licenciamento, por sua vez, possui um valor fixo determinado pelos órgãos estaduais de trânsito.



o IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, o que significa que quanto mais caro o carro, maior será o imposto. O licenciamento, por sua vez, possui um valor fixo determinado pelos órgãos estaduais de trânsito. Consequências do não pagamento: a inadimplência do IPVA gera multa, juros e impede o licenciamento do veículo. Já a falta de pagamento do licenciamento impede a emissão do CRLV, e o carro pode ser apreendido, além de multas e pontos na CNH.

A relação entre IPVA e licenciamento

É importante destacar que o pagamento do IPVA é uma condição para que o proprietário possa licenciar seu veículo. Ou seja, mesmo que o licenciamento tenha um valor muito inferior, ele não pode ser feito sem que o IPVA esteja quitado. Além disso, a quitação de eventuais multas também é necessária para o processo de licenciamento.

Em muitos estados, o Departamento de Trânsito (Detran) oferece a opção de parcelamento do IPVA e do licenciamento, facilitando o pagamento para os motoristas. O calendário para o pagamento desses tributos varia de acordo com o final da placa do veículo, e o proprietário deve estar atento às datas de vencimento.

Conhecer essas diferenças e particularidades é importante para evitar problemas e manter o veículo em dia com as obrigações legais, prevenindo multas, apreensões e transtornos.