IPVA atrasado: o que acontece se você não pagar o imposto dentro do prazo?

O não pagamento dentro do prazo estabelecido pode acarretar em uma série de consequências legais e financeiras, que variam de multas a impedimentos para a circulação

Foto: Freepik

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma obrigação fiscal anual para todos os proprietários de veículos no Brasil. O não pagamento dentro do prazo pode gerar sérias consequências legais e financeiras, como multas, juros e impedimentos para a circulação do veículo.

O IPVA é um imposto estadual, cuja arrecadação é destinada a áreas como saúde, educação e infraestrutura. O pagamento deve ser feito até a data estabelecida, para evitar complicações. No entanto, muitos motoristas acabam não pagando o imposto, seja por esquecimento ou dificuldades financeiras. Confira as consequências do atraso no pagamento do IPVA.

Multas e juros

A principal consequência do atraso no pagamento do IPVA é a aplicação de multas e juros. Após o vencimento, a multa costuma ser de 0,33% por dia de atraso, com um limite de 20%.

Além disso, os juros de mora são calculados com base na taxa Selic, que é ajustada periodicamente pelo Banco Central. Esses encargos aumentam o valor do imposto devido, tornando o pagamento ainda mais oneroso quanto maior o atraso.

Impedimento de licenciamento

Uma das consequências mais graves de não pagar o IPVA no prazo é a impossibilidade de licenciar o veículo. O licenciamento anual é obrigatório para todos os veículos no Brasil e, para realizá-lo, é necessário que todos os impostos e taxas, incluindo o IPVA, estejam quitados.

Caso o IPVA não seja pago, o sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) bloqueia o licenciamento, o que impede o motorista de obter o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento essencial para a circulação regular do veículo.

Sem o CRLV, o veículo estará irregular, e o motorista corre o risco de ser autuado ou, em casos mais graves, ter o veículo apreendido.

Aumento da dívida com o tempo

O atraso no pagamento do IPVA pode resultar em um aumento considerável da dívida. Além da multa e dos juros, o débito pode ser inscrito na dívida ativa do estado, o que pode levar a complicações adicionais, como o protesto do nome do proprietário e a cobrança judicial. Com a inscrição na dívida ativa, o valor devido cresce devido aos encargos legais, o que pode incluir honorários e taxas de cobrança.

Regularização do IPVA Atrasado

Mesmo com as consequências negativas, é possível consultar o IPVA atrasado e regularizar a situação. Para isso, o motorista deve procurar o Detran ou a Secretaria da Fazenda do estado onde o veículo está registrado e efetuar o pagamento da dívida com os juros e multas correspondentes.

Em alguns estados, é possível parcelar a dívida, facilitando o pagamento, mas isso também implica o acréscimo de encargos financeiros, resultando em um valor final maior. Mesmo assim, é preferível quitar a dívida o quanto antes para evitar complicações ainda maiores.

O não pagamento do IPVA dentro do prazo pode acarretar consequências graves, como multas, juros, bloqueio do licenciamento e do seguro, além da inscrição na dívida ativa e possível execução fiscal. Portanto, é fundamental que os proprietários de veículos se atentem aos prazos para evitar complicações legais e financeiras. Caso o pagamento tenha sido esquecido, o recomendado é regularizar a situação o quanto antes, para minimizar os impactos e custos adicionais.