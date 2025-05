Como evitar golpes com pagamento de impostos relacionados a veículos?

Golpistas se aproveitam do período de cobrança de tributos como IPVA e licenciamento para aplicar fraudes; veja como evitar prejuízos

Imagem: Freepik

Com o avanço dos serviços digitais, muitos procedimentos ligados a veículos ficaram mais acessíveis e rápidos para os proprietários. No entanto, junto dessa comodidade, também aumentaram os casos de golpes aplicados durante o pagamento de impostos obrigatórios, como o IPVA e o licenciamento anual. Esses golpes, muitas vezes disfarçados em falsos boletos ou sites fraudulentos, podem causar prejuízos significativos e complicações no registro do veículo.

A cobrança desses tributos estaduais movimenta bilhões de reais todos os anos, o que acaba atraindo a atenção de golpistas. Eles se aproveitam principalmente dos períodos de vencimento, quando muitos motoristas buscam pagar suas obrigações de forma rápida, e nem sempre conferem a procedência dos documentos ou sites utilizados para isso.

Como os golpes funcionam?

Os esquemas mais comuns envolvem o envio de boletos falsos por e-mail, aplicativos de mensagens ou até mesmo por correspondência. Esses documentos, visualmente semelhantes aos oficiais, direcionam o pagamento para contas controladas pelos criminosos. Além disso, há a criação de sites falsos que imitam os portais oficiais de Detrans e secretarias estaduais de Fazenda, enganando os motoristas que tentam gerar boletos ou consultar débitos.

Como identificar tentativas de golpe?

Para não cair em fraudes, o motorista deve sempre conferir as informações do boleto, como nome do beneficiário e dados bancários. O IPVA 2025 do PR, por exemplo, deve ser pago diretamente a bancos autorizados ou pelo site oficial do Detran do Paraná, ou ainda pelo aplicativo da instituição financeira. No caso de boletos recebidos por e-mail ou mensagem, a orientação é não efetuar o pagamento sem verificar a autenticidade.

Os sites oficiais dos Detrans estaduais são os únicos meios seguros para emitir guias de pagamento ou consultar débitos do veículo. Antes de acessar, é importante conferir se o endereço eletrônico é o correto, evitando páginas que imitam o visual dos portais oficiais. Outra dica importante é desconfiar de ofertas de descontos elevados ou facilidades não oferecidas pelos órgãos de trânsito.

Boletos digitais e aplicativos oficiais

Uma forma segura de evitar problemas é utilizar os aplicativos oficiais dos bancos ou das secretarias estaduais. Muitos Detrans já oferecem a possibilidade de consultar e pagar o IPVA e o licenciamento diretamente pelo aplicativo, onde o boleto digital é gerado com segurança. Essa alternativa reduz o risco de receber documentos falsos e evita o contato com intermediários não autorizados.

O uso da tecnologia também permite que o proprietário do veículo acompanhe o histórico de pagamentos, evitando atrasos e possíveis pendências. Com isso, é possível planejar os gastos e manter a regularidade do veículo, sem se expor a fraudes.

Como agir em caso de suspeita?

Caso o motorista desconfie de algum documento ou site, a recomendação é não realizar o pagamento e buscar diretamente o atendimento do Detran ou da Secretaria da Fazenda do seu estado. Se o pagamento já tiver sido feito para uma conta suspeita, é fundamental registrar um boletim de ocorrência e notificar o banco imediatamente, na tentativa de bloquear a transação.

A atenção também deve ser redobrada em relação a pagamentos realizados por meio de Pix, que, apesar da rapidez, pode dificultar a recuperação do valor em casos de golpe.

Atenção redobrada

O período de pagamento de impostos veiculares exige atenção redobrada dos proprietários para evitar golpes que podem causar prejuízos financeiros e transtornos com a regularização do veículo. Utilizar canais oficiais, verificar cuidadosamente as informações dos boletos e desconfiar de propostas vantajosas demais são atitudes que podem proteger o motorista de fraudes.

Com o crescimento dessas práticas ilícitas, a orientação dos órgãos de trânsito é que os contribuintes se informem e façam uso dos aplicativos e sites oficiais. Assim, é possível manter o veículo em dia com as obrigações legais, sem correr riscos desnecessários. A precaução é o melhor caminho para garantir segurança e tranquilidade no cumprimento dessas obrigações.