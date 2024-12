Influenciadora diz que Ilha do Mel só tem gente feia e depois pede desculpas

Uma influenciadora digital de de Blumenau-SC, que se apresenta como Gi, postou um vídeo no Tik Tok em que diz que as pessoas da Ilha do Mel “são feias”: “Nunca viu tanta gente feia junto”.

Ela citou especificamente a comunidade de Encantadas, que, segundo ela, “tem essa pegada mais rude, mais povão”.

Seu perfil, junto com o marido Leo é @gi.leo.lifeoutdoor. No TIk Tok, a conta e gi.leo.lifeoutdoor. Os perfis mostram lugares turísticos da região Sul, a maioria de Santa Catarina.

Depois do vexame, ela postou dois vídeos pedindo desculpas e disse que “tomou uma bebidas”. Um dos vídeos foi feito ao lado de Vanusa Cristina da Silva, administradora regional da Ilha do Mel e moradora de Encantadas.