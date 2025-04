Prefeitura e Ilha do Mel preparam calendário anual de eventos

Fotos: Prefeitura de Paranaguá / Divulgação

Representantes da Ilha do Mel estiveram na manhã desta quarta-feira (16) no gabinete do prefeito Adriano Ramos e da vice Fabiana Parro para tratar de ações para fortalecer o turismo e o comércio local. Em pauta esteve a criação de um calendário anual de eventos para a Ilha do Mel.

Na oportunidade, os representantes também apresentaram propostas para a organização da 9ª edição do Festival do Jazz, que movimenta o local anualmente no mês de agosto.

Segundo o prefeito Adriano Ramos, fortalecer o turismo em Paranaguá e nas Ilhas é um compromisso com a população. “Estamos abertos a ouvir todos. O turismo é uma forte fonte de renda e vamos elaborar medidas e políticas para inserir a atividade turística de forma sustentável, fazendo também do turismo um meio de desenvolvimento da nossa Paranaguá”, ressaltou o prefeito.