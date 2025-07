Inverno traz os pinguins para as praias do Paraná. Você sabe o que fazer se encontrar um?

Entre os meses de maio e setembro diversas espécies passam por migração, utilizando a costa paranaense como rota

Fotos e artes: LEC-UFPR

Com a chegada do inverno e a intensificação das frentes frias, nos últimos dias foram registrados diversos encalhes de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) na costa do Paraná.

A ave é uma espécie migratória que todos os anos desloca-se para o norte desde a Patagônia argentina em busca de alimento e águas mais quentes. O primeiro registro de 2025 ocorreu em Matinhos, no balneário Gaivotas, no dia 25 de junho, durante o monitoramento realizado pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS).

Somente no último fim de semana, 11 indivíduos foram resgatados vivos pela equipe multidisciplinar do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pela execução do PMP-BS no estado.

Além dos vivos debilitados, mais de 20 indivíduos mortos foram registrados, marcando a chegada do inverno. Os animais foram encontrados em diferentes balneários do Litoral, incluindo as ilhas da região, sendo que os vivos apresentavam sinais de debilidade e exaustão, e a maioria dos mortos tinham marcas sugestivas de interação com atividades de pesca.

A espécie é registrada todos os anos no Litoral do Paraná durante os meses de inverno, período em que aves juvenis em migração podem se desorientar, se afastar das rotas alimentares e encalhar em praias em busca de abrigo.

“Estamos em uma importante rota migratória, e é comum observar o encalhe de pinguins e outras espécies migradoras entre junho e setembro em nossa região. Mesmo sendo uma ocorrência sazonal, o estado clínico dos animais demanda atenção, pois muitos chegam em nossa costa em condição crítica e necessitam de suporte imediato. As interações negativas entre fauna marinha e pesca é uma preocupação local, nacional e internacional, e ações integradas entre pesca, governo e ciência são necessárias para garantir o bem estar animal e uma pescaria sustentável”, explica a pesquisadora Camila Domit, coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR e docente da UFPR.

Resgate e atendimento especializado

Os pinguins encontrados com vida são encaminhados ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CReD) da UFPR, onde recebem atendimento especializado, passam por exames clínicos e laboratoriais, e permanecem sob cuidados intensivos até concluir a reabilitação.

O atendimento desses indivíduos envolve uma série de procedimentos, de acordo com os protocolos estabelecidos pela Rede Brasileira de Atendimento a Encalhes e Informação de Pinguins – REPIN. “A chegada de pinguins exige resposta rápida e manejo adequado, pois são animais que, normalmente, chegam debilitados, desidratados e com dificuldade para se alimentar. Todo atendimento é baseado nos protocolos estabelecidos pela REPIN, com foco na reabilitação e bem-estar do animal”, afirma o Fabio Henrique de Lima, veterinário e responsável técnico do PMP-BS/LEC-UFPR.

O trabalho envolve triagem clínica, avaliação nutricional, tratamento com fluido e dieta adequada, controle da temperatura corporal e acompanhamento diário. Além disso, todos os dados são registrados no Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA) e contribuem nas pesquisas e no monitoramento da espécie.

Acionamentos e interação com a comunidade

As ocorrências a partir das próximas semanas devem aumentar, devido a intensificação do inverno e a maior densidade de pinguins na nossa costa paranaense, por essa razão é importante o apoio da comunidade em alertar a equipe do LEC-UFPR ao avistar pinguins na praia e cuidados para retirar animais que emalhem em redes de pesca ainda com vida.

“Embora sejam animais carismáticos, é fundamental que a população entenda que o manejo incorreto pode agravar a saúde do animal, já que o próprio processo migratório gera um estresse e qualquer interferência humana pode comprometer sua recuperação. Pedimos que ao encontrar um pinguim ou qualquer outro animal marinho encalhado, não toque, tente manter uma distância segura e entre em contato imediatamente com nossa equipe”, explica Liana Rosa, gerente operacional do PMP-BS/UFPR.

O que fazer ao encontrar um pinguim na praia?

O PMP-BS/LEC-UFPR reforça à população que, ao encontrar um pinguim (ou qualquer outro animal marinho) encalhado, é importante:

Não tocar, manipular ou tentar devolvê-lo ao mar;

Manter distância e afastar animais domésticos;

Acionar imediatamente a equipe do PMP-BS.

Telefone para contato no Paraná: 0800 642 33 41 ou (41) 99213-8746

O registro e atendimento adequado desses animais contribui para a ciência, a conservação e o equilíbrio dos ecossistemas marinhos da região.

SOBRE O PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).